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В Швейцарии цена на дизельное топливо побила исторический рекорд
В Швейцарии цена на дизельное топливо побила исторический рекорд - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Швейцарии цена на дизельное топливо побила исторический рекорд
Цена дизельного топлива в Швейцарии побила исторический рекорд из-за кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр превысила 2,41 франка (около 2,9 доллара), следует | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:14+0300
2026-09-18T13:14+0300
2026-09-18T13:14+0300
мировая экономика
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ближний восток
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ЖЕНЕВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цена дизельного топлива в Швейцарии побила исторический рекорд из-за кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр превысила 2,41 франка (около 2,9 доллара), следует из данных крупнейшей ассоциации автомобилистов страны Touring Club Suisse (TCS).
"Средняя цена на дизельное топливо в Швейцарии достигла исторического максимума — 2,41 франка за литр, впервые превысив предыдущий рекорд в 2,4 франка, зафиксированный в 2022 году", - сообщила ассоциации в пресс-релизе.
В частности, в Женеве его стоимость достигает почти 2,47 франка, при этом в начале года цена за литр дизтоплива в городе составляла 1,76 франка.
Таким образом, стоимость дизельного топлива превысила пиковый уровень, зафиксированному весной 2022 года после начала конфликта на Украине, указывает TCS.
"Из-за войны в Иране этот скачок цен поднял стоимость дизельного топлива в Швейцарии до уровня, ранее здесь не наблюдавшегося. Цена на неэтилированный бензин (АИ-95) также продолжает расти, достигнув отметки 2,10 франка за литр — это увеличение на 5 сантимов за неделю. Таким образом, цена приближается к историческому максимуму в 2,31 франка за литр", - также указала ассоциация.
К напряженности на международной арене добавился низкий уровень воды в Рейне — важнейшей транспортной артерии для доставки нефтепродуктов в Швейцарию, сообщает телерадиокомпания RTS. Суда, обычно способные перевозить 2,5 тысячи тонн груза, в настоящее время вынуждены ограничивать загрузку до 400 тонн, отмечает СМИ.
Тем временем власти Швейцарии распорядились высвободить из стратегических резервов 30 тысяч кубометров дизельного топлива и такой же объем бензина.
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мировая экономика, швейцария, ближний восток, женева
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЖЕНЕВА
В Швейцарии цена на дизельное топливо побила исторический рекорд
TCS: цена дизельного топлива в Швейцарии побила исторический рекорд
ЖЕНЕВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цена дизельного топлива в Швейцарии побила исторический рекорд из-за кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр превысила 2,41 франка (около 2,9 доллара), следует из данных крупнейшей ассоциации автомобилистов страны Touring Club Suisse (TCS).
"Средняя цена на дизельное топливо в Швейцарии достигла исторического максимума — 2,41 франка за литр, впервые превысив предыдущий рекорд в 2,4 франка, зафиксированный в 2022 году", - сообщила ассоциации в пресс-релизе.
В частности, в Женеве его стоимость достигает почти 2,47 франка, при этом в начале года цена за литр дизтоплива в городе составляла 1,76 франка.
Таким образом, стоимость дизельного топлива превысила пиковый уровень, зафиксированному весной 2022 года после начала конфликта на Украине, указывает TCS.
"Из-за войны в Иране этот скачок цен поднял стоимость дизельного топлива в Швейцарии до уровня, ранее здесь не наблюдавшегося. Цена на неэтилированный бензин (АИ-95) также продолжает расти, достигнув отметки 2,10 франка за литр — это увеличение на 5 сантимов за неделю. Таким образом, цена приближается к историческому максимуму в 2,31 франка за литр", - также указала ассоциация.
К напряженности на международной арене добавился низкий уровень воды в Рейне — важнейшей транспортной артерии для доставки нефтепродуктов в Швейцарию, сообщает телерадиокомпания RTS. Суда, обычно способные перевозить 2,5 тысячи тонн груза, в настоящее время вынуждены ограничивать загрузку до 400 тонн, отмечает СМИ.
Тем временем власти Швейцарии распорядились высвободить из стратегических резервов 30 тысяч кубометров дизельного топлива и такой же объем бензина.