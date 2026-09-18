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Швейцария отреагировала на передачу активов Nestle под временное управление
Швейцария отреагировала на передачу активов Nestle под временное управление - 18.09.2026, ПРАЙМ
Швейцария отреагировала на передачу активов Nestle под временное управление
Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в РФ под временное управление, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Государственного секретариата по | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:32+0300
2026-09-18T21:32+0300
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швейцария
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 18 сен - ПРАЙМ. Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в РФ под временное управление, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Государственного секретариата по экономике (SECO), которое указало, что работает над отменой данного решения. "Ведомство "обеспокоено введением внешнего управления в отношении российских активов Nestle, предписанным указом от 17 сентября", - следует из заявления. В ведомстве отметили, что "работают над отменой данного решения". "SECO и Министерство иностранных дел Швейцарии уже несколько недель тесно сотрудничают с Nestle по этому вопросу и оказывают поддержку по дипломатическим каналам", - следует из заявления. Согласно минэку, цель поддержки со стороны Швейцарии — дать Nestle возможность изложить свою позицию российским властям и добиться отмены решения о введении внешнего управления, добавили в SECO. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
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швейцария, владимир путин, nestle, auchan, ашан
ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Путин, Nestle, Auchan, Ашан
Швейцария отреагировала на передачу активов Nestle под временное управление
Reuters: Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в России под временное управление
ЖЕНЕВА, 18 сен - ПРАЙМ. Швейцария обеспокоена передачей активов Nestle в РФ под временное управление, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Государственного секретариата по экономике (SECO), которое указало, что работает над отменой данного решения.
"Ведомство "обеспокоено введением внешнего управления в отношении российских активов Nestle, предписанным указом от 17 сентября", - следует из заявления.
В ведомстве отметили, что "работают над отменой данного решения".
"SECO и Министерство иностранных дел Швейцарии уже несколько недель тесно сотрудничают с Nestle по этому вопросу и оказывают поддержку по дипломатическим каналам", - следует из заявления.
Согласно минэку, цель поддержки со стороны Швейцарии — дать Nestle возможность изложить свою позицию российским властям и добиться отмены решения о введении внешнего управления, добавили в SECO.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".