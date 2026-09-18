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Минимум 18 сервисов будут недоступны на iPhone 18 Pro Max в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Минимум 18 сервисов будут недоступны на iPhone 18 Pro Max в России
Минимум 18 сервисов будут недоступны на iPhone 18 Pro Max в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Минимум 18 сервисов будут недоступны на iPhone 18 Pro Max в России
Минимум 18 функций и сервисов будут полностью недоступны на новом смартфоне компании Apple - iPhone 18 Pro Max - в России, пишет газета "Известия". | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:15+0300
2026-09-18T08:28+0300
технологии
apple
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минимум 18 функций и сервисов будут полностью недоступны на новом смартфоне компании Apple - iPhone 18 Pro Max - в России, пишет газета "Известия". В эту пятницу iPhone 18 Pro Max поступает в официальную продажу более чем в 65 странах, и в том числе первые партии смартфонов начнут получать российские покупатели, оформившие предзаказы у отечественных ритейлеров, однако пользователи столкнутся с "рекордным для линейки" числом ограничений, пишет газета. "Как минимум 18 функций и сервисов будут полностью недоступны или заработают только после смены региона и перехода на английский язык интерфейса. Большинство из них связано с Apple Intelligence - системой искусственного интеллекта, которую компания сделала главной особенностью нового поколения iPhone", - говорится в статье. Отмечается, что для российского пользователя будут недоступны: обновленная версия голосового помощника Siri с персональным контекстом из-за отсутствия поддержки русского языка, интеграция чат-бота ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools — инструменты для переписывания, сокращения и изменения стиля текста непосредственно в приложениях. Языковые барьеры затрагивают и другие функции, которые были продемонстрированы на презентации - например, Genmoji для создания собственных эмодзи, генератор изображений Image Playground, система Visual Intelligence для распознавания объектов с помощью камеры, расширенный поиск по фотографиям и функция Clean Up, автоматически удаляющая лишние объекты со снимков. Помимо этого, невозможно будет применить мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через наушники Air Pods в том виде, в котором эти функции доступны для английского и других поддерживаемых языков. Также из-за прекращения поддержки российских способов оплаты пользователи по-прежнему не могут совершать покупки в App Store, оплачивать встроенные покупки или оформлять подписки на Music, iCloud+, One, TV+, Arcade, iTunes Store, Apple Podcasts и Fitness+ с помощью банковских карт и счетов мобильных операторов.
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40
технологии, apple
Технологии, Apple
08:15 18.09.2026 (обновлено: 08:28 18.09.2026)
 
Минимум 18 сервисов будут недоступны на iPhone 18 Pro Max в России

"Известия": минимум 18 функций и сервисов будут недоступны на iPhone 18 Pro Max в России

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минимум 18 функций и сервисов будут полностью недоступны на новом смартфоне компании Apple - iPhone 18 Pro Max - в России, пишет газета "Известия".
В эту пятницу iPhone 18 Pro Max поступает в официальную продажу более чем в 65 странах, и в том числе первые партии смартфонов начнут получать российские покупатели, оформившие предзаказы у отечественных ритейлеров, однако пользователи столкнутся с "рекордным для линейки" числом ограничений, пишет газета.
"Как минимум 18 функций и сервисов будут полностью недоступны или заработают только после смены региона и перехода на английский язык интерфейса. Большинство из них связано с Apple Intelligence - системой искусственного интеллекта, которую компания сделала главной особенностью нового поколения iPhone", - говорится в статье.
Отмечается, что для российского пользователя будут недоступны: обновленная версия голосового помощника Siri с персональным контекстом из-за отсутствия поддержки русского языка, интеграция чат-бота ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools — инструменты для переписывания, сокращения и изменения стиля текста непосредственно в приложениях.
Языковые барьеры затрагивают и другие функции, которые были продемонстрированы на презентации - например, Genmoji для создания собственных эмодзи, генератор изображений Image Playground, система Visual Intelligence для распознавания объектов с помощью камеры, расширенный поиск по фотографиям и функция Clean Up, автоматически удаляющая лишние объекты со снимков.
Помимо этого, невозможно будет применить мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через наушники Air Pods в том виде, в котором эти функции доступны для английского и других поддерживаемых языков.
Также из-за прекращения поддержки российских способов оплаты пользователи по-прежнему не могут совершать покупки в App Store, оплачивать встроенные покупки или оформлять подписки на Music, iCloud+, One, TV+, Arcade, iTunes Store, Apple Podcasts и Fitness+ с помощью банковских карт и счетов мобильных операторов.
 
ТехнологииApple
 
 
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