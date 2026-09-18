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СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году

СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году - 18.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:10+0300

2026-09-18T16:10+0300

2026-09-18T16:10+0300

газ

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кирилл дмитриев

алиса вайдель

владимир путин

адг

газпром

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Спецпредставитель президента России Владимира Путина и руководство... немецкой партии АдГ начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок газа в крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство. По данным собеседников Рейтера, встреча может состояться уже в марте. Акции "Газпрома" усилили рост и прибавляли более 4% после новостей о переговорах по возобновлению поставок российского газа в Германию, следует из данных Московской биржи. До новостей бумаги дорожали в пределах 2%.

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газ, россия, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель, владимир путин, адг, газпром