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СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году - 18.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году
СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:10+0300
2026-09-18T16:10+0300
газ
россия
германия
кирилл дмитриев
алиса вайдель
владимир путин
адг
газпром
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Спецпредставитель президента России Владимира Путина и руководство... немецкой партии АдГ начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок газа в крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство. По данным собеседников Рейтера, встреча может состояться уже в марте. Акции "Газпрома" усилили рост и прибавляли более 4% после новостей о переговорах по возобновлению поставок российского газа в Германию, следует из данных Московской биржи. До новостей бумаги дорожали в пределах 2%.
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газ, россия, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель, владимир путин, адг, газпром
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Кирилл Дмитриев, Алиса Вайдель, Владимир Путин, АдГ, Газпром
16:10 18.09.2026
 
СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году

Рейтер: Дмитриев и Крупалла обсудят возобновление поставок газа в Германию в 2027 году

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Спецпредставитель президента России Владимира Путина и руководство... немецкой партии АдГ начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок газа в крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство.
По данным собеседников Рейтера, встреча может состояться уже в марте.
Акции "Газпрома" усилили рост и прибавляли более 4% после новостей о переговорах по возобновлению поставок российского газа в Германию, следует из данных Московской биржи. До новостей бумаги дорожали в пределах 2%.
 
ГазРОССИЯГЕРМАНИЯКирилл ДмитриевАлиса ВайдельВладимир ПутинАдГГазпром
 
 
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