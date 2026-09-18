https://1prime.ru/20260918/smi-873432296.html
СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году
СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:10+0300
2026-09-18T16:10+0300
2026-09-18T16:10+0300
газ
россия
германия
кирилл дмитриев
алиса вайдель
владимир путин
адг
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873432296.jpg?1789737043
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Спецпредставитель президента России Владимира Путина и руководство... немецкой партии АдГ начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок газа в крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство.
По данным собеседников Рейтера, встреча может состояться уже в марте.
Акции "Газпрома" усилили рост и прибавляли более 4% после новостей о переговорах по возобновлению поставок российского газа в Германию, следует из данных Московской биржи. До новостей бумаги дорожали в пределах 2%.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель, владимир путин, адг, газпром
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Кирилл Дмитриев, Алиса Вайдель, Владимир Путин, АдГ, Газпром
СМИ: Дмитриев и Крупалла готовят встречу по газу в 2027 году
Рейтер: Дмитриев и Крупалла обсудят возобновление поставок газа в Германию в 2027 году
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Спецпредставитель президента России Владимира Путина и руководство... немецкой партии АдГ начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок газа в крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство.
По данным собеседников Рейтера, встреча может состояться уже в марте.
Акции "Газпрома" усилили рост и прибавляли более 4% после новостей о переговорах по возобновлению поставок российского газа в Германию, следует из данных Московской биржи. До новостей бумаги дорожали в пределах 2%.