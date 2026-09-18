https://1prime.ru/20260918/sooruzhenie-873411150.html

В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение

В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение

Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T05:39+0300

2026-09-18T05:39+0300

2026-09-18T05:39+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Это не будет восстановление Каховской плотины и Каховского водохранилища. Это будет совершенно новое гидротехническое сооружение", - сказал Сальдо. По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности. Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40