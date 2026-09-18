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В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение
В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение
Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T05:39+0300
2026-09-18T05:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Это не будет восстановление Каховской плотины и Каховского водохранилища. Это будет совершенно новое гидротехническое сооружение", - сказал Сальдо. По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности. Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
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40
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05:39 18.09.2026
 
В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение

Сальдо: на месте Каховской ГЭС построят новое гидротехническое сооружение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это не будет восстановление Каховской плотины и Каховского водохранилища. Это будет совершенно новое гидротехническое сооружение", - сказал Сальдо.
По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
 
 
 
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