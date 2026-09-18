https://1prime.ru/20260918/sooruzhenie-873411150.html
В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение
В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение
Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T05:39+0300
2026-09-18T05:39+0300
2026-09-18T05:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873411150.jpg?1789699157
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это не будет восстановление Каховской плотины и Каховского водохранилища. Это будет совершенно новое гидротехническое сооружение", - сказал Сальдо.
По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Херсонской области построят новое гидротехническое сооружение
Сальдо: на месте Каховской ГЭС построят новое гидротехническое сооружение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Новое гидротехническое сооружение будет построено на месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это не будет восстановление Каховской плотины и Каховского водохранилища. Это будет совершенно новое гидротехническое сооружение", - сказал Сальдо.
По его словам, у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения. Начать работы, подчеркнул он, возможна только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Восстановление плотины Каховского водохранилища необходимо, так как отсутствие водохранилища лишило Запорожскую и Херсонскую области мелиорации и негативно влияет на климат региона, сообщал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.