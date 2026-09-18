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Состояние 200 американцев оценивается в $7 трлн - Bloomberg

Состояние 200 американцев оценивается в $7 трлн - Bloomberg - 18.09.2026, ПРАЙМ

Состояние 200 американцев оценивается в $7 трлн - Bloomberg

Совокупное состояние почти 200 американцев, входящих в индекс богатейших людей мира, оценивается примерно в 7 триллионов долларов - в четыре раза больше, чем... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:33+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Совокупное состояние почти 200 американцев, входящих в индекс богатейших людей мира, оценивается примерно в 7 триллионов долларов - в четыре раза больше, чем десять лет назад, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. "Состояние почти 200 американцев, включенных в Bloomberg Billionaires Index, в совокупности составляет приблизительно 7 триллионов долларов, что почти в четыре раза больше, чем десять лет назад", - сообщает Блумберг. Кроме того, по оценкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые приводит издание, еще как минимум 18 триллионов долларов распределены между остальным 0,1% населения США, относящихся к самым богатым. В итоге, согласно данным ФРС, во всю эту группу самых богатых людей входят около 136 тысяч семей со средним состоянием 184 миллиона долларов. Агентство отмечает, что эта группа предпочитает оставаться "в тени". Тем не менее есть признаки того, что их состояния растут почти такими же темпами, как состояния самых богатых миллиардеров, заявляет Блумберг. Так, издание передает, что число частных домов в США стоимостью около 10 миллионов долларов этим летом выросло до более чем 61 тысячи по сравнению с менее чем 14 тысячами десять лет назад. Почти 25 тысяч зарегистрированных в США частных самолетов ежегодно совершают около 2,8 миллиона рейсов - число полетов выросло на 8%, а количество самолетов на 22% за четыре года. При этом типичный путь в число богатейших американцев проходит не через Кремниевую долину или Уолл-стрит, а через юридические и консалтинговые фирмы, медицинские учреждения, строительные компании и производственные предприятия, приводит агентство мнение экономистов Оуэна Зидара (Owen Zidar) и Эрика Цвика (Eric Zwick). Типичному же состоятельному владельцу такого бизнеса 62 года, добавляют экономисты.

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финансы, мировая экономика, сша