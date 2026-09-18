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НАСА поручило SpaceX выполнить еще три пилотируемых полета к МКС

НАСА поручило SpaceX выполнить еще три пилотируемых полета к МКС - 18.09.2026, ПРАЙМ

НАСА поручило SpaceX выполнить еще три пилотируемых полета к МКС

Американское космическое агентство НАСА сообщило, что заключило со SpaceX контракт на 946 миллионов долларов на три пилотируемые миссии к Международной... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:27+0300

2026-09-18T22:27+0300

2026-09-18T22:27+0300

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Американское космическое агентство НАСА сообщило, что заключило со SpaceX контракт на 946 миллионов долларов на три пилотируемые миссии к Международной космической станции (МКС). "Это изменение контракта с твердой фиксированной ценой и неопределенным объемом и сроками поставок для миссий Crew-15, Crew-16 и Crew-17. Стоимость изменения контракта на все три миссии и связанные с ними услуги составляет 946 миллионов долларов", - говорится в заявлении НАСА. В эту сумму входят наземные операции, запуск, работа на орбите, возвращение и эвакуация экипажа, доставка грузов в рамках каждой миссии, а также использование корабля для экстренной эвакуации экипажа на время стыковки с МКС, утверждает американское космическое агентство. Срок исполнения контракта рассчитан до 2030 года. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, наса, spacex, мкс