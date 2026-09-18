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Темпы производства МС-21 планируется нарастить до 36 бортов в год

Темпы производства МС-21 планируется нарастить до 36 бортов в год - 18.09.2026, ПРАЙМ

Темпы производства МС-21 планируется нарастить до 36 бортов в год

Темпы производства самолетов МС-21 в будущем планируется нарастить до 36 бортов в год, сообщается в материалах Кремля. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:38+0300

2026-09-18T20:38+0300

2026-09-18T20:41+0300

россия

промышленность

аэрофлот

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Темпы производства самолетов МС-21 в будущем планируется нарастить до 36 бортов в год, сообщается в материалах Кремля."В дальнейшем планируется наращивание темпов производства – до 36 самолетов в год", - говорится в справке к подписанию крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту".В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, аэрофлот