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Темпы производства МС-21 планируется нарастить до 36 бортов в год
Темпы производства МС-21 планируется нарастить до 36 бортов в год - 18.09.2026, ПРАЙМ
Темпы производства МС-21 планируется нарастить до 36 бортов в год
Темпы производства самолетов МС-21 в будущем планируется нарастить до 36 бортов в год, сообщается в материалах Кремля. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:38+0300
2026-09-18T20:38+0300
2026-09-18T20:41+0300
россия
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аэрофлот
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Темпы производства самолетов МС-21 в будущем планируется нарастить до 36 бортов в год, сообщается в материалах Кремля."В дальнейшем планируется наращивание темпов производства – до 36 самолетов в год", - говорится в справке к подписанию крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту".В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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россия, промышленность, аэрофлот
РОССИЯ, Промышленность, Аэрофлот
Темпы производства МС-21 планируется нарастить до 36 бортов в год
Темпы производства самолетов МС-21 в будущем планируется нарастить до 36 бортов в год
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Темпы производства самолетов МС-21 в будущем планируется нарастить до 36 бортов в год, сообщается в материалах Кремля.
"В дальнейшем планируется наращивание темпов производства – до 36 самолетов в год", - говорится в справке к подписанию крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту".
В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.