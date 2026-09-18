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СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией

СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией - 18.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией

Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T03:17+0300

2026-09-18T03:17+0300

2026-09-18T03:17+0300

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new york times

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", - утверждает издание, ссылаясь на слова неназванного американского чиновника. Источники заявили газете, что это новая стратегия США по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно соглашениях идет речь, не сообщается. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его дипломаты работают над завершением украинского конфликта и пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто.

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мировая экономика, россия, сша, украина, дональд трамп, new york times