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СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией
Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T03:17+0300
2026-09-18T03:17+0300
2026-09-18T03:17+0300
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", - утверждает издание, ссылаясь на слова неназванного американского чиновника.
Источники заявили газете, что это новая стратегия США по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно соглашениях идет речь, не сообщается.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его дипломаты работают над завершением украинского конфликта и пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто.
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мировая экономика, россия, сша, украина, дональд трамп, new york times
Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, New York Times
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией
N T: США могут заключить новые соглашения с Россией до завершения конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", - утверждает издание, ссылаясь на слова неназванного американского чиновника.
Источники заявили газете, что это новая стратегия США по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно соглашениях идет речь, не сообщается.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его дипломаты работают над завершением украинского конфликта и пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто.