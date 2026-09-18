Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/ssha-873410428.html
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией
Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T03:17+0300
2026-09-18T03:17+0300
мировая экономика
россия
сша
украина
дональд трамп
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873410428.jpg?1789690676
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", - утверждает издание, ссылаясь на слова неназванного американского чиновника. Источники заявили газете, что это новая стратегия США по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно соглашениях идет речь, не сообщается. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его дипломаты работают над завершением украинского конфликта и пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, украина, дональд трамп, new york times
Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, New York Times
03:17 18.09.2026
 
СМИ: США рассматривают возможность заключения новых соглашений с Россией

N T: США могут заключить новые соглашения с Россией до завершения конфликта на Украине

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", - утверждает издание, ссылаясь на слова неназванного американского чиновника.
Источники заявили газете, что это новая стратегия США по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно соглашениях идет речь, не сообщается.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его дипломаты работают над завершением украинского конфликта и пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто.
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала