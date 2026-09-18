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В конгрессе США оценили перспективы развития отношений России и США

В конгрессе США оценили перспективы развития отношений России и США - 18.09.2026, ПРАЙМ

В конгрессе США оценили перспективы развития отношений России и США

Перспективы развития торгово-экономических отношений России и США несут в себе невероятные возможности, считает член палаты представителей Соединенных Штатов от | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T06:03+0300

2026-09-18T06:03+0300

2026-09-18T06:03+0300

россия

мировая экономика

сша

украина

техас

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Перспективы развития торгово-экономических отношений России и США несут в себе невероятные возможности, считает член палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Чип Рой. "Я считаю, что прекращение боевых действий (на Украине - ред.) откроет перед нами невероятные возможности для дальнейшего сотрудничества", - сказал РИА Новости Рой, отвечая на вопрос о перспективах торгово-экономических отношений России и США. По словам конгрессмена, представляющего штат Техас, первым шагом должно стать соглашение о прекращении огня на Украине, после которого Россия и США смогут перейти к обсуждению дальнейших шагов. "Когда оно будет достигнуто, можно будет обсуждать, что делать дальше", - добавил Рой. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 8 сентября связал скорейшее завершение конфликта на Украине с перспективами восстановления российско-американских отношений. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп отметил, что особенно это могло бы сказаться на торгово-экономических связях и принести значительные выгоды обеим странам. Путин поддержал настрой американского лидера на выстраивание конструктивного партнерства России и США.

сша

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россия, мировая экономика, сша, украина, техас, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков