https://1prime.ru/20260918/ssha-873411315.html
В конгрессе США оценили перспективы развития отношений России и США
В конгрессе США оценили перспективы развития отношений России и США - 18.09.2026, ПРАЙМ
В конгрессе США оценили перспективы развития отношений России и США
Перспективы развития торгово-экономических отношений России и США несут в себе невероятные возможности, считает член палаты представителей Соединенных Штатов от | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T06:03+0300
2026-09-18T06:03+0300
2026-09-18T06:03+0300
россия
мировая экономика
сша
украина
техас
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873411315.jpg?1789700602
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Перспективы развития торгово-экономических отношений России и США несут в себе невероятные возможности, считает член палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Чип Рой.
"Я считаю, что прекращение боевых действий (на Украине - ред.) откроет перед нами невероятные возможности для дальнейшего сотрудничества", - сказал РИА Новости Рой, отвечая на вопрос о перспективах торгово-экономических отношений России и США.
По словам конгрессмена, представляющего штат Техас, первым шагом должно стать соглашение о прекращении огня на Украине, после которого Россия и США смогут перейти к обсуждению дальнейших шагов.
"Когда оно будет достигнуто, можно будет обсуждать, что делать дальше", - добавил Рой.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 8 сентября связал скорейшее завершение конфликта на Украине с перспективами восстановления российско-американских отношений. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп отметил, что особенно это могло бы сказаться на торгово-экономических связях и принести значительные выгоды обеим странам. Путин поддержал настрой американского лидера на выстраивание конструктивного партнерства России и США.
сша
украина
техас
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, украина, техас, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ТЕХАС, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
В конгрессе США оценили перспективы развития отношений России и США
Конгрессмен Рой: торговые отношения России и США несут в себе невероятные возможности
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Перспективы развития торгово-экономических отношений России и США несут в себе невероятные возможности, считает член палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Чип Рой.
"Я считаю, что прекращение боевых действий (на Украине - ред.) откроет перед нами невероятные возможности для дальнейшего сотрудничества", - сказал РИА Новости Рой, отвечая на вопрос о перспективах торгово-экономических отношений России и США.
По словам конгрессмена, представляющего штат Техас, первым шагом должно стать соглашение о прекращении огня на Украине, после которого Россия и США смогут перейти к обсуждению дальнейших шагов.
"Когда оно будет достигнуто, можно будет обсуждать, что делать дальше", - добавил Рой.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 8 сентября связал скорейшее завершение конфликта на Украине с перспективами восстановления российско-американских отношений. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп отметил, что особенно это могло бы сказаться на торгово-экономических связях и принести значительные выгоды обеим странам. Путин поддержал настрой американского лидера на выстраивание конструктивного партнерства России и США.