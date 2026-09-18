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Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики
Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики - 18.09.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики
Объем промпроизводства в США в августе увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:18+0300
2026-09-18T08:18+0300
промышленность
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем промпроизводства в США в августе увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США в пятницу, 18 сентября, в 16.15 мск. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 сентября их число увеличилось на 1, составив 450.
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промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
08:18 18.09.2026
 
Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики

Trading Economics: промпроизводство в США в августе увеличилось на 0,3%

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем промпроизводства в США в августе увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США в пятницу, 18 сентября, в 16.15 мск.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 сентября их число увеличилось на 1, составив 450.
 
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