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Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики
Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики - 18.09.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики
Объем промпроизводства в США в августе увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:18+0300
2026-09-18T08:18+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем промпроизводства в США в августе увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США в пятницу, 18 сентября, в 16.15 мск.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 сентября их число увеличилось на 1, составив 450.
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промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
Промпроизводство в США в августе выросло на 0,3% - аналитики
Trading Economics: промпроизводство в США в августе увеличилось на 0,3%
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем промпроизводства в США в августе увеличился на 0,3% в месячном выражении, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует Федеральная резервная система США в пятницу, 18 сентября, в 16.15 мск.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 сентября их число увеличилось на 1, составив 450.