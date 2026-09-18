https://1prime.ru/20260918/ssha-873415799.html

Hyundai Motor предупредила о притоке китайских автомобилей на рынок США

Hyundai Motor предупредила о притоке китайских автомобилей на рынок США - 18.09.2026, ПРАЙМ

Hyundai Motor предупредила о притоке китайских автомобилей на рынок США

Значительный приток китайских автомобилей после Европы придет и на американский рынок, если правительство США уберет ограничительные меры, передает агентство... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T10:25+0300

2026-09-18T10:25+0300

2026-09-18T10:25+0300

бизнес

мировая экономика

китай

европа

сша

ес

hyundai

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873415799.jpg?1789716335

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Значительный приток китайских автомобилей после Европы придет и на американский рынок, если правительство США уберет ограничительные меры, передает агентство Рейтер мнение генерального директора южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Хосе Муньоса (Jose Munoz). "Генеральный директор Hyundai Motor Хосе Муньос предупредил в четверг, что США могут столкнуться с аналогичной волной импорта китайских автомобилей, которая дестабилизирует автомобильный рынок Европы, если Вашингтон не сохранит пошлины и другие меры "защиты", - говорится в материале. Как отмечает агентство, китайские производители автомобилей за счет низких цен быстро занимают долю рынка Европы и снижают прибыль других компаний, таких как Hyundai и Volkswagen. Так, на некоторых рынках, включая Италию, Испанию и Францию, автомобили из Китая на 30-40% дешевле, чем у их конкурентов, сказал Муньос, слова которого приводит Рейтер. "Великобритания, которая в прошлом была очень прибыльным рынком, стала похожа на Китай... Все ведущие продавцы - китайские, потому что здесь нет препятствий", - цитирует агентство генерального директора Hyundai Motor. "Поэтому я полагаю, что мы можем ожидать, что подобная ситуация произойдет в США на различных уровнях, если только не будут созданы определенные условия", - добавляет он, имея в виду такие меры, как импортные пошлины в Евросоюзе и другие препятствия доступа на рынок. Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Евросоюз попросил власти Китая сократить экспорт гибридных автомобилей на рынок блока, чтобы его доля составляла примерно 15%. По словам издания, в противном случае Китай может столкнуться с более высокими импортными пошлинами на свою продукцию. Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Это крупнейший автомобильный производитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

китай

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, китай, европа, сша, ес, hyundai, volkswagen