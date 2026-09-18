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В США цена на дизельное топливо поднялась до рекордного уровня
В США цена на дизельное топливо поднялась до рекордного уровня - 18.09.2026, ПРАЙМ
В США цена на дизельное топливо поднялась до рекордного уровня
Средняя стоимость дизельного топлива в США поднялась до 6,44 доллара за галлон (около 3,8 литра) и установила очередной рекорд, свидетельствуют данные... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:04+0300
2026-09-18T11:04+0300
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США поднялась до 6,44 доллара за галлон (около 3,8 литра) и установила очередной рекорд, свидетельствуют данные аналитиков, которые изучило РИА Новости. Ранее, до последнего подорожания, исторический максимум цены дизельного топлива в стране наблюдался летом 2022 года - в среднем 5,85 доллара за галлон. 4 сентября этого года стоимость превысила эту отметку и с тех пор продолжает подниматься. В Калифорнии, где топливо дороже, чем в среднем стране, цена на дизельное топливо превысила 8,4 доллара. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что к повышению цен на дизельное топливо в США ведет украинский конфликт, заверив, что США тяжело работают над урегулированием и ситуация скоро разрешится.
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мировая экономика, сша, калифорния, дональд трамп
Мировая экономика, США, Калифорния, Дональд Трамп
В США цена на дизельное топливо поднялась до рекордного уровня
Средняя цена на дизельное топливо в США поднялась до 6,44 доллара за галлон
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США поднялась до 6,44 доллара за галлон (около 3,8 литра) и установила очередной рекорд, свидетельствуют данные аналитиков, которые изучило РИА Новости.
Ранее, до последнего подорожания, исторический максимум цены дизельного топлива в стране наблюдался летом 2022 года - в среднем 5,85 доллара за галлон. 4 сентября этого года стоимость превысила эту отметку и с тех пор продолжает подниматься.
В Калифорнии, где топливо дороже, чем в среднем стране, цена на дизельное топливо превысила 8,4 доллара.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что к повышению цен на дизельное топливо в США ведет украинский конфликт, заверив, что США тяжело работают над урегулированием и ситуация скоро разрешится.