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Объем промышленного производства в США в августе не изменился к июлю

Объем промышленного производства в США в августе не изменился к июлю - 18.09.2026, ПРАЙМ

Объем промышленного производства в США в августе не изменился к июлю

Объем промышленного производства в США в августе не изменился по отношению к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:32+0300

2026-09-18T16:32+0300

2026-09-18T16:48+0300

промышленность

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в августе не изменился по отношению к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,3%.Загрузка промышленных мощностей в августе сохранилась на уровне июля в 76,3%. Прогнозировался рост показателя до 76,4%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

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промышленность, мировая экономика, сша