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Объем промышленного производства в США в августе не изменился к июлю
Объем промышленного производства в США в августе не изменился к июлю - 18.09.2026, ПРАЙМ
Объем промышленного производства в США в августе не изменился к июлю
Объем промышленного производства в США в августе не изменился по отношению к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:32+0300
2026-09-18T16:32+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в августе не изменился по отношению к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,3%.Загрузка промышленных мощностей в августе сохранилась на уровне июля в 76,3%. Прогнозировался рост показателя до 76,4%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
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промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
Объем промышленного производства в США в августе не изменился к июлю
ФРС: промпроизводство в США в августе не изменилось по отношению к предыдущему месяцу
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в августе не изменился по отношению к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,3%.
Загрузка промышленных мощностей в августе сохранилась на уровне июля в 76,3%. Прогнозировался рост показателя до 76,4%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.