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США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters

США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters - 18.09.2026, ПРАЙМ

США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters

Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:01+0300

2026-09-18T19:01+0300

2026-09-18T19:13+0300

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников американского минэнерго. "Вашингтон призывает компании, занимающиеся обогащением урана для атомных электростанций, в том числе французскую Orano и американские Centrus и General Matter, как можно быстрее наращивать мощности, заявил первый заместитель помощника министра энергетики США Майкл Гофф", - пишет агентство. По информации Рейтера, одним из стимулов служат контракты с выплатами за достижение определенных этапов. "По словам Гоффа, около 900 миллионов долларов государственных субсидий на строительство новых объектов будут предоставляться компаниям при условии соблюдения установленных сроков", - пишет Рейтер. Как заявил агентству заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли на ядерной конференции в Париже, американская сторона стремится "как можно быстрее устранить как можно больше узких мест". Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.

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газ, сша, париж, дональд трамп