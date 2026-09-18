https://1prime.ru/20260918/ssha-873444544.html
США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters
США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters - 18.09.2026, ПРАЙМ
США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters
Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:01+0300
2026-09-18T19:01+0300
2026-09-18T19:13+0300
газ
сша
париж
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873444544.jpg?1789748005
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников американского минэнерго. "Вашингтон призывает компании, занимающиеся обогащением урана для атомных электростанций, в том числе французскую Orano и американские Centrus и General Matter, как можно быстрее наращивать мощности, заявил первый заместитель помощника министра энергетики США Майкл Гофф", - пишет агентство. По информации Рейтера, одним из стимулов служат контракты с выплатами за достижение определенных этапов. "По словам Гоффа, около 900 миллионов долларов государственных субсидий на строительство новых объектов будут предоставляться компаниям при условии соблюдения установленных сроков", - пишет Рейтер. Как заявил агентству заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли на ядерной конференции в Париже, американская сторона стремится "как можно быстрее устранить как можно больше узких мест". Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.
сша
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, париж, дональд трамп
Газ, США, Париж, Дональд Трамп
США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters
Reuters: США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, чтобы избежать дефицита
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников американского минэнерго.
"Вашингтон призывает компании, занимающиеся обогащением урана для атомных электростанций, в том числе французскую Orano и американские Centrus и General Matter, как можно быстрее наращивать мощности, заявил первый заместитель помощника министра энергетики США Майкл Гофф", - пишет агентство.
По информации Рейтера, одним из стимулов служат контракты с выплатами за достижение определенных этапов.
"По словам Гоффа, около 900 миллионов долларов государственных субсидий на строительство новых объектов будут предоставляться компаниям при условии соблюдения установленных сроков", - пишет Рейтер.
Как заявил агентству заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли на ядерной конференции в Париже, американская сторона стремится "как можно быстрее устранить как можно больше узких мест".
Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.