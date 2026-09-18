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США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters - 18.09.2026, ПРАЙМ
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США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters
США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters - 18.09.2026, ПРАЙМ
США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters
Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:01+0300
2026-09-18T19:13+0300
газ
сша
париж
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников американского минэнерго. "Вашингтон призывает компании, занимающиеся обогащением урана для атомных электростанций, в том числе французскую Orano и американские Centrus и General Matter, как можно быстрее наращивать мощности, заявил первый заместитель помощника министра энергетики США Майкл Гофф", - пишет агентство. По информации Рейтера, одним из стимулов служат контракты с выплатами за достижение определенных этапов. "По словам Гоффа, около 900 миллионов долларов государственных субсидий на строительство новых объектов будут предоставляться компаниям при условии соблюдения установленных сроков", - пишет Рейтер. Как заявил агентству заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли на ядерной конференции в Париже, американская сторона стремится "как можно быстрее устранить как можно больше узких мест". Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.
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газ, сша, париж, дональд трамп
Газ, США, Париж, Дональд Трамп
19:01 18.09.2026 (обновлено: 19:13 18.09.2026)
 
США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, пишет Reuters

Reuters: США добиваются от компаний ускоренного обогащения урана, чтобы избежать дефицита

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты требуют от поставщиков ускоренного обогащения урана во избежание возможного дефицита, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников американского минэнерго.
"Вашингтон призывает компании, занимающиеся обогащением урана для атомных электростанций, в том числе французскую Orano и американские Centrus и General Matter, как можно быстрее наращивать мощности, заявил первый заместитель помощника министра энергетики США Майкл Гофф", - пишет агентство.
По информации Рейтера, одним из стимулов служат контракты с выплатами за достижение определенных этапов.
"По словам Гоффа, около 900 миллионов долларов государственных субсидий на строительство новых объектов будут предоставляться компаниям при условии соблюдения установленных сроков", - пишет Рейтер.
Как заявил агентству заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли на ядерной конференции в Париже, американская сторона стремится "как можно быстрее устранить как можно больше узких мест".
Администрация президента США Дональда Трампа стремится существенно увеличить производство атомной энергии в связи с ростом спроса на электроэнергию, в том числе из-за бума центров обработки данных и искусственного интеллекта.
 
ГазСШАПарижДональд Трамп
 
 
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