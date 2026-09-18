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СМИ оценили расходы США на военные операции против Ирана

СМИ оценили расходы США на военные операции против Ирана - 18.09.2026, ПРАЙМ

СМИ оценили расходы США на военные операции против Ирана

Расходы США на военные операции против Ирана по состоянию на 3 сентября составили 43,6 миллиарда долларов, сообщает Punchbowl News. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:18+0300

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Расходы США на военные операции против Ирана по состоянию на 3 сентября составили 43,6 миллиарда долларов, сообщает Punchbowl News. "По состоянию на 3 сентября военные операции против Ирана обошлись в 43,6 миллиарда долларов", - написала журналистка Punchbowl News Бриана Рейли в соцсети X. По ее словам, около 11,2 миллиарда долларов из этой суммы пришлось непосредственно на проведение операций, 28,1 миллиарда долларов ушли на восполнение израсходованных боеприпасов и еще 4,3 миллиарда долларов потрачены на замену утраченного оборудования. Ранее в докладе бюджетного управления Конгресса США отмечалось, что боевые действия против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись Пентагону примерно в 38 миллиардов долларов, а каждый последующий месяц кампании, как ожидалось, будет стоить американскому бюджету от двух до трех миллиардов долларов. Там также уточняется, что в июне администрация запросила у конгресса 87,6 миллиарда дополнительных средств, из которых 67,1 миллиарда - непосредственно для Пентагона, при этом прямые военные расходы в этом запросе - 42,3 миллиарда - примерно на 10% превысили оценку Бюджетного управления.

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мировая экономика, иран, сша