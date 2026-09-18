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Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ
Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ
Если инфляция в России будет порядка 6-6,5%, то ключевая ставка Банка России не должна быть больше 10-12%, считает бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:51+0300
2026-09-18T14:53+0300
финансы
россия
сергей степашин
счетная палата
банк россии
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Если инфляция в России будет порядка 6-6,5%, то ключевая ставка Банка России не должна быть больше 10-12%, считает бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин. "Я не буду комментировать решения ЦБ. У меня есть своя точка зрения по поводу ключевой ставки. Я полагаю, если инфляция будет порядка 6-6,5%, именно такой она будет, то ставка не должна быть больше 10-12%. Это моя точка зрения как бывшего председателя Счетной палаты", - сказал в пятницу журналистам Степашин. ЦБ на сентябрьском заседании прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. А оценка устойчивой инфляции в России на фоне роста цен на моторное топливо была повышена до 5-6% в пересчете на год 4-5% ранее.
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финансы, россия, сергей степашин, счетная палата, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Сергей Степашин, Счетная палата, Банк России
14:51 18.09.2026 (обновлено: 14:53 18.09.2026)
 
Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ

Степашин: если инфляция будет около 6-6,5%, то ключевая ставка не должна быть выше 10-12%

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Если инфляция в России будет порядка 6-6,5%, то ключевая ставка Банка России не должна быть больше 10-12%, считает бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин.
"Я не буду комментировать решения ЦБ. У меня есть своя точка зрения по поводу ключевой ставки. Я полагаю, если инфляция будет порядка 6-6,5%, именно такой она будет, то ставка не должна быть больше 10-12%. Это моя точка зрения как бывшего председателя Счетной палаты", - сказал в пятницу журналистам Степашин.
ЦБ на сентябрьском заседании прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. А оценка устойчивой инфляции в России на фоне роста цен на моторное топливо была повышена до 5-6% в пересчете на год 4-5% ранее.
 
ФинансыРОССИЯСергей СтепашинСчетная палатаБанк России
 
 
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