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Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ

Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ - 18.09.2026, ПРАЙМ

Степашин поделился мнением о значении ключевой ставки ЦБ

Если инфляция в России будет порядка 6-6,5%, то ключевая ставка Банка России не должна быть больше 10-12%, считает бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:51+0300

2026-09-18T14:51+0300

2026-09-18T14:53+0300

финансы

россия

сергей степашин

счетная палата

банк россии

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Если инфляция в России будет порядка 6-6,5%, то ключевая ставка Банка России не должна быть больше 10-12%, считает бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин. "Я не буду комментировать решения ЦБ. У меня есть своя точка зрения по поводу ключевой ставки. Я полагаю, если инфляция будет порядка 6-6,5%, именно такой она будет, то ставка не должна быть больше 10-12%. Это моя точка зрения как бывшего председателя Счетной палаты", - сказал в пятницу журналистам Степашин. ЦБ на сентябрьском заседании прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. А оценка устойчивой инфляции в России на фоне роста цен на моторное топливо была повышена до 5-6% в пересчете на год 4-5% ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, сергей степашин, счетная палата, банк россии