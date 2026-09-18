https://1prime.ru/20260918/stepashin-873430189.html

Степашин предложил снизить ставку по ипотеке при рождении второго ребенка

Степашин предложил снизить ставку по ипотеке при рождении второго ребенка - 18.09.2026, ПРАЙМ

Степашин предложил снизить ставку по ипотеке при рождении второго ребенка

При рождении второго-третьего ребенка ставку по ипотеке в России можно было бы снизить до 3%, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:13+0300

2026-09-18T15:13+0300

2026-09-18T15:13+0300

недвижимость

россия

банки

сергей степашин

ассоциация юристов россии

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873430189.jpg?1789733593

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. При рождении второго-третьего ребенка ставку по ипотеке в России можно было бы снизить до 3%, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. "То, что льготная семейная ипотека должна продолжаться дальше и развиваться, это моя позиция. Я думаю, что при рождении второго-третьего ребенка, конечно, можно снижать ставку ипотеки до 3%", - сказал журналистам Степашин. Программа семейной ипотеки действует с 2018 года. Ранее в сентябре Минфин сообщал, что по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 триллионов рублей. Более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. Семейная ипотека позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, банки, сергей степашин, ассоциация юристов россии, минфин