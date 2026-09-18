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Степашин предложил снизить ставку по ипотеке при рождении второго ребенка
Степашин предложил снизить ставку по ипотеке при рождении второго ребенка - 18.09.2026, ПРАЙМ
Степашин предложил снизить ставку по ипотеке при рождении второго ребенка
При рождении второго-третьего ребенка ставку по ипотеке в России можно было бы снизить до 3%, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:13+0300
2026-09-18T15:13+0300
2026-09-18T15:13+0300
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ассоциация юристов россии
минфин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. При рождении второго-третьего ребенка ставку по ипотеке в России можно было бы снизить до 3%, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
"То, что льготная семейная ипотека должна продолжаться дальше и развиваться, это моя позиция. Я думаю, что при рождении второго-третьего ребенка, конечно, можно снижать ставку ипотеки до 3%", - сказал журналистам Степашин.
Программа семейной ипотеки действует с 2018 года. Ранее в сентябре Минфин сообщал, что по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 триллионов рублей. Более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия.
Семейная ипотека позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью.
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недвижимость, россия, банки, сергей степашин, ассоциация юристов россии, минфин
Недвижимость, РОССИЯ, Банки, Сергей Степашин, Ассоциация юристов России, Минфин
Степашин предложил снизить ставку по ипотеке при рождении второго ребенка
Степашин: при рождении второго-третьего ребенка можно снизить ставку по ипотеке до 3%
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. При рождении второго-третьего ребенка ставку по ипотеке в России можно было бы снизить до 3%, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
"То, что льготная семейная ипотека должна продолжаться дальше и развиваться, это моя позиция. Я думаю, что при рождении второго-третьего ребенка, конечно, можно снижать ставку ипотеки до 3%", - сказал журналистам Степашин.
Программа семейной ипотеки действует с 2018 года. Ранее в сентябре Минфин сообщал, что по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 триллионов рублей. Более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия.
Семейная ипотека позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью.