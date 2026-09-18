Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/stipendiya-873449361.html
Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ
Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ
Новая стипендиальная программа имени Юрия Лужкова учреждена для студентов МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:32+0300
2026-09-18T20:32+0300
россия
общество
москва
юрий лужков
стипендия
студенты
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873449361.jpg?1789752775
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новая стипендиальная программа имени Юрия Лужкова учреждена для студентов МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. В пятницу под председательством ректора прошла научная конференция "Москва-XXI: взгляд в прошлое и будущее", посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова и его вкладу в развитие Москвы, российской государственности, науки и образования. "В благодарность за вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие Московского университета Ученый совет принял решение учредить именную стипендию для студентов", - сказал Садовничий. Он отметил, что именем Лужкова названа одна из аудиторий Ломоносовского корпуса университета.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, юрий лужков, стипендия, студенты
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Юрий Лужков, стипендия, студенты
20:32 18.09.2026
 
Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ

Садовничий: стипендиальную программу имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новая стипендиальная программа имени Юрия Лужкова учреждена для студентов МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил ректор университета Виктор Садовничий.
В пятницу под председательством ректора прошла научная конференция "Москва-XXI: взгляд в прошлое и будущее", посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова и его вкладу в развитие Москвы, российской государственности, науки и образования.
"В благодарность за вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие Московского университета Ученый совет принял решение учредить именную стипендию для студентов", - сказал Садовничий.
Он отметил, что именем Лужкова названа одна из аудиторий Ломоносовского корпуса университета.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАЮрий Лужковстипендиястуденты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала