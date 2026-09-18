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Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ

Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ - 18.09.2026, ПРАЙМ

Стипендию имени Юрия Лужкова учредили для студентов МГУ

Новая стипендиальная программа имени Юрия Лужкова учреждена для студентов МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:32+0300

2026-09-18T20:32+0300

2026-09-18T20:32+0300

россия

общество

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юрий лужков

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студенты

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новая стипендиальная программа имени Юрия Лужкова учреждена для студентов МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. В пятницу под председательством ректора прошла научная конференция "Москва-XXI: взгляд в прошлое и будущее", посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова и его вкладу в развитие Москвы, российской государственности, науки и образования. "В благодарность за вклад Юрия Михайловича Лужкова в развитие Московского университета Ученый совет принял решение учредить именную стипендию для студентов", - сказал Садовничий. Он отметил, что именем Лужкова названа одна из аудиторий Ломоносовского корпуса университета.

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