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Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу растет на 5%, поднимаясь выше 80 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:45+0300
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финансы
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу растет на 5%, поднимаясь выше 80 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.25 мск дорожал на 5,28% за сутки - до 80 809,54 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,18% - в среднем до 80 839,1 доллара. Динамика также приводится за сутки. Стоимость биткоина растет третий день подряд. С начала недели криптовалюта подорожала на 5%.
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40
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финансы, binance, coinmarketcap
Финансы, Binance, CoinMarketCap
17:45 18.09.2026 (обновлено: 18:00 18.09.2026)
 
Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов

Стоимость биткоина выросла на 5%, превышая 80 тысяч долларов

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу растет на 5%, поднимаясь выше 80 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.25 мск дорожал на 5,28% за сутки - до 80 809,54 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,18% - в среднем до 80 839,1 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Стоимость биткоина растет третий день подряд. С начала недели криптовалюта подорожала на 5%.
 
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