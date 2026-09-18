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Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина поднялась выше 80 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу растет на 5%, поднимаясь выше 80 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:45+0300

2026-09-18T17:45+0300

2026-09-18T18:00+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу растет на 5%, поднимаясь выше 80 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.25 мск дорожал на 5,28% за сутки - до 80 809,54 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 5,18% - в среднем до 80 839,1 доллара. Динамика также приводится за сутки. Стоимость биткоина растет третий день подряд. С начала недели криптовалюта подорожала на 5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, binance, coinmarketcap