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Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска

Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска - 18.09.2026, ПРАЙМ

Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска

Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:47+0300

2026-09-18T22:47+0300

2026-09-18T22:48+0300

бизнес

черное море

украина

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ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC), в состав которого входят представители лондонского рынка страховых компаний. "Черное море, без учета территориальных вод прибрежных стран, не считая Россию и Украину", - говорится в уведомлении о расширении зоны риска. Ранее в перечень зон риска JWC входили только территориальные воды России и Украины. Согласно правилам организации, для судоходства в водах, которые JWC считает опасными, обычно требуется отдельный, более дорогой страховой полис, который покрывает всю стоимость судна.

черное море

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бизнес, черное море, украина