Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/strahovschiki-873460269.html
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска - 18.09.2026, ПРАЙМ
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска
Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:47+0300
2026-09-18T22:48+0300
бизнес
черное море
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873460269.jpg?1789760905
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC), в состав которого входят представители лондонского рынка страховых компаний. "Черное море, без учета территориальных вод прибрежных стран, не считая Россию и Украину", - говорится в уведомлении о расширении зоны риска. Ранее в перечень зон риска JWC входили только территориальные воды России и Украины. Согласно правилам организации, для судоходства в водах, которые JWC считает опасными, обычно требуется отдельный, более дорогой страховой полис, который покрывает всю стоимость судна.
черное море
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, черное море, украина
Бизнес, Черное море, УКРАИНА
22:47 18.09.2026 (обновлено: 22:48 18.09.2026)
 
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска

Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC), в состав которого входят представители лондонского рынка страховых компаний.
"Черное море, без учета территориальных вод прибрежных стран, не считая Россию и Украину", - говорится в уведомлении о расширении зоны риска.
Ранее в перечень зон риска JWC входили только территориальные воды России и Украины.
Согласно правилам организации, для судоходства в водах, которые JWC считает опасными, обычно требуется отдельный, более дорогой страховой полис, который покрывает всю стоимость судна.
 
БизнесЧерное мореУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала