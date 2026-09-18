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Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска - 18.09.2026, ПРАЙМ
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска
Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:47+0300
2026-09-18T22:47+0300
2026-09-18T22:48+0300
бизнес
черное море
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ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC), в состав которого входят представители лондонского рынка страховых компаний. "Черное море, без учета территориальных вод прибрежных стран, не считая Россию и Украину", - говорится в уведомлении о расширении зоны риска. Ранее в перечень зон риска JWC входили только территориальные воды России и Украины. Согласно правилам организации, для судоходства в водах, которые JWC считает опасными, обычно требуется отдельный, более дорогой страховой полис, который покрывает всю стоимость судна.
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бизнес, черное море, украина
Бизнес, Черное море, УКРАИНА
Британские морские страховщики включили Черное море в зону риска
Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска, следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета (Joint War Committee, JWC), в состав которого входят представители лондонского рынка страховых компаний.
"Черное море, без учета территориальных вод прибрежных стран, не считая Россию и Украину", - говорится в уведомлении о расширении зоны риска.
Ранее в перечень зон риска JWC входили только территориальные воды России и Украины.
Согласно правилам организации, для судоходства в водах, которые JWC считает опасными, обычно требуется отдельный, более дорогой страховой полис, который покрывает всю стоимость судна.