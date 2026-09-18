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Суд рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 миллиона рублей

Суд рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 миллиона рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 12 октября предварительные слушания по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК)... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:00+0300

2026-09-18T15:00+0300

2026-09-18T15:02+0300

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 октября предварительные слушания по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 6 августа, но тогда было оставлено без движения из-за процессуальных нарушений. Истец, в частности, не приложил к нему доказательства направления ответчику копии иска и приложенных к нему документов и уплаты госпошлины. После устранения недочетов суд принял иск к производству. В нем заявлены требования о взыскании более 7,9 миллиона рублей задолженности по договору теплоснабжения от 1 декабря 2009 года за период с января по апрель 2026 года и пени за нарушение сроков оплаты, начисленные за период с 21 февраля по 23 июля 2026 года. Все предыдущие споры МОЭК с посольством Украины связаны с двумя договорами 2009 года – на обеспечение теплом и горячей водой. Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам МОЭК взыскал с посольства Украины около 54 миллионов рублей долга по этим договорам. Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 16 исков. Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

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