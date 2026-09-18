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Через Ормузский пролив за сутки прошли четыре грузовых судна - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Через Ормузский пролив за сутки прошли четыре грузовых судна
Через Ормузский пролив за сутки прошли четыре грузовых судна - 18.09.2026, ПРАЙМ
Через Ормузский пролив за сутки прошли четыре грузовых судна
Четыре грузовых судна прошли через Ормузский пролив за сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительные данные о морских перевозках. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T05:36+0300
2026-09-18T05:36+0300
бизнес
ормузский пролив
ближний восток
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Четыре грузовых судна прошли через Ормузский пролив за сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительные данные о морских перевозках. "Четыре грузовых судна прошли через Ормузский пролив в четверг", - говорится в сообщении. Агентство напоминает, что днем ранее пролив преодолели шесть таких судов, тогда как в среднем за последние 10 дней через пролив проходили около 16 судов. Отмечается, что итоговые данные могут измениться, поскольку некоторые суда отключают транспондеры. Ранее агентство Рейтер передавало, что судоходство в Ормузском проливе ухудшилось еще сильнее в начале недели из-за усилившихся атак на Ближнем Востоке. Ранее агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) передавало, что танкер Trend под флагом Того пытался незаконно пройти Ормузский пролив, после чего подвергся удару и остановился из-за пожара.
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40
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бизнес, ормузский пролив, ближний восток
Бизнес, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
05:36 18.09.2026
 
Через Ормузский пролив за сутки прошли четыре грузовых судна

Рейтер: четыре грузовых судна прошли через Ормузский пролив за сутки

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Четыре грузовых судна прошли через Ормузский пролив за сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительные данные о морских перевозках.
"Четыре грузовых судна прошли через Ормузский пролив в четверг", - говорится в сообщении.
Агентство напоминает, что днем ранее пролив преодолели шесть таких судов, тогда как в среднем за последние 10 дней через пролив проходили около 16 судов.
Отмечается, что итоговые данные могут измениться, поскольку некоторые суда отключают транспондеры.
Ранее агентство Рейтер передавало, что судоходство в Ормузском проливе ухудшилось еще сильнее в начале недели из-за усилившихся атак на Ближнем Востоке.
Ранее агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) передавало, что танкер Trend под флагом Того пытался незаконно пройти Ормузский пролив, после чего подвергся удару и остановился из-за пожара.
 
БизнесОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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