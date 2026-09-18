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Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики

Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики - 18.09.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Лин Цзе... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:24+0300

2026-09-18T14:24+0300

2026-09-18T14:33+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Лин Цзе обсудили вопросы развития экономики, привлечения инвестиций, а также укрепления взаимодействия в сфере энергетики и инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба минэкономразвития Таджикистана. Отмечается, что встреча состоялась 18 сентября на полях 14-го заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Китая по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и промышленности, в частности развития производственных цепочек - от переработки сырья до производства готовой продукции, а также взаимодействия в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что стороны выразили готовность продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей, в частности в торгово-экономическом направлении между странами. Согласно официальной статистике, по итогам 2025 года товарооборот Таджикистана с Китаем вырос на 46% и составил более 2,9 миллиарда долларов.

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мировая экономика, таджикистан, китай, кнр