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Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики
Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики - 18.09.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики
Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Лин Цзе... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:24+0300
2026-09-18T14:33+0300
мировая экономика
таджикистан
китай
кнр
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Лин Цзе обсудили вопросы развития экономики, привлечения инвестиций, а также укрепления взаимодействия в сфере энергетики и инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба минэкономразвития Таджикистана. Отмечается, что встреча состоялась 18 сентября на полях 14-го заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Китая по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и промышленности, в частности развития производственных цепочек - от переработки сырья до производства готовой продукции, а также взаимодействия в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что стороны выразили готовность продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей, в частности в торгово-экономическом направлении между странами. Согласно официальной статистике, по итогам 2025 года товарооборот Таджикистана с Китаем вырос на 46% и составил более 2,9 миллиарда долларов.
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мировая экономика, таджикистан, китай, кнр
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, КНР
14:24 18.09.2026 (обновлено: 14:33 18.09.2026)
 
Таджикистан и Китай обсудили вопросы развития экономики

Таджикистан и Китай укрепят сотрудничество в энергетике и промышленности

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и заместитель представителя КНР на международных торговых переговорах Лин Цзе обсудили вопросы развития экономики, привлечения инвестиций, а также укрепления взаимодействия в сфере энергетики и инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба минэкономразвития Таджикистана.
Отмечается, что встреча состоялась 18 сентября на полях 14-го заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Китая по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и промышленности, в частности развития производственных цепочек - от переработки сырья до производства готовой продукции, а также взаимодействия в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стороны выразили готовность продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей, в частности в торгово-экономическом направлении между странами.
Согласно официальной статистике, по итогам 2025 года товарооборот Таджикистана с Китаем вырос на 46% и составил более 2,9 миллиарда долларов.
 
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