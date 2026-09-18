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Солнцев рассказал Путину о новом терминале аэропорта в Оренбурге - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Солнцев рассказал Путину о новом терминале аэропорта в Оренбурге
Солнцев рассказал Путину о новом терминале аэропорта в Оренбурге - 18.09.2026, ПРАЙМ
Солнцев рассказал Путину о новом терминале аэропорта в Оренбурге
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал президенту России Владимиру Путину, что новый терминал аэропорта в Оренбурге построен в виде... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:12+0300
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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал президенту России Владимиру Путину, что новый терминал аэропорта в Оренбурге построен в виде знаменитого традиционного оренбургского кружевного платка и знакомит гостей с историей региона. В пятницу Путин принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Оренбурга, Барнаула и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске. "Благодарю за то внимание, которое уделяете Оренбургской области... Прекрасный терминал, он в форме оренбургского платка. Большое пространство - 24 тысячи квадратных метров", - сказал Солнцев главе государства по видеосвязи. Он отметил, что даже багажное отделение нового комплекса выглядит уютно. Помещение оформлено в виде квартиры, в которой проживал космонавт Юрий Гагарин. "Когда человек прилетает, то сразу погружается в историю Оренбуржья, в такие теплые воспоминания. Мы и дальше продолжим развивать авиационное сообщение. В этом году запустили рейсы на Сухум, в Алма-Ату, дальше планы развивать сообщение с Китаем, с Белоруссией", - добавил глава региона. Международный аэропорт Оренбурга носит имя Юрия Гагарина. Космонавт тесно связан с регионом. Там он учился и создал семью. Новый терминал Оренбурга в 3,5 раза больше старого аэровокзала. Ввод объекта уже увеличил пропускную способность аэропорта с 280 до 1 тысячи пассажиров в час.
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Бизнес, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, Псков, Владимир Путин
17:12 18.09.2026 (обновлено: 17:17 18.09.2026)
 
Солнцев рассказал Путину о новом терминале аэропорта в Оренбурге

Солнцев: терминал аэропорта в Оренбурге построен в форме кружевного платка

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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал президенту России Владимиру Путину, что новый терминал аэропорта в Оренбурге построен в виде знаменитого традиционного оренбургского кружевного платка и знакомит гостей с историей региона.
В пятницу Путин принял участие в открытии новых терминалов в аэропортах Оренбурга, Барнаула и Пскова, а также обновленной аэродромной инфраструктуры в Махачкале и Южно-Сахалинске.
"Благодарю за то внимание, которое уделяете Оренбургской области... Прекрасный терминал, он в форме оренбургского платка. Большое пространство - 24 тысячи квадратных метров", - сказал Солнцев главе государства по видеосвязи.
Он отметил, что даже багажное отделение нового комплекса выглядит уютно. Помещение оформлено в виде квартиры, в которой проживал космонавт Юрий Гагарин.
"Когда человек прилетает, то сразу погружается в историю Оренбуржья, в такие теплые воспоминания. Мы и дальше продолжим развивать авиационное сообщение. В этом году запустили рейсы на Сухум, в Алма-Ату, дальше планы развивать сообщение с Китаем, с Белоруссией", - добавил глава региона.
Международный аэропорт Оренбурга носит имя Юрия Гагарина. Космонавт тесно связан с регионом. Там он учился и создал семью.
Новый терминал Оренбурга в 3,5 раза больше старого аэровокзала. Ввод объекта уже увеличил пропускную способность аэропорта с 280 до 1 тысячи пассажиров в час.
 
БизнесРОССИЯОренбургОренбургская областьПсковВладимир Путин
 
 
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