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Территория Монголии исследована только на 50%

Территория Монголии исследована только на 50% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Территория Монголии исследована только на 50%

Территория Монголии с точки зрения геологического картирования и недропользования на сегодняшний день исследована только на 50%, страна нуждается во внедрении... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:56+0300

2026-09-18T11:56+0300

2026-09-18T11:56+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Территория Монголии с точки зрения геологического картирования и недропользования на сегодняшний день исследована только на 50%, страна нуждается во внедрении современных технологий геологоразведки и привлечении внешних инвестиций, заявила начальник отдела договорно-правовых вопросов и международного сотрудничества профильного министерства Монголии Хулан Баяр. Выступая на Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, представитель монгольской делегации отметила, что минерально-сырьевой комплекс формирует основу национальной экономики. "На минерально-сырьевой сектор приходится 33% ВВП нашей страны, он создает основную часть доходов бюджета и обеспечивает до 96% всего монгольского экспорта, а также 88% валютных поступлений... При этом наша геологическая карта пока не полная: картирование в детальном масштабе закончено практически на 50%. Таким образом, исследована только половина территории страны", - сказала Хулан Баяр. Она пояснила, что наличие огромных "белых пятен" на геологической карте требует применения современных цифровых методов разведки и обновления массива геоданных, в том числе во взаимодействии с партнерами по ШОС. Представитель министерства напомнила, что разведанная ресурсная база республики уже включает колоссальные объемы меди, угля, золота, урана, цинка и железной руды. "Мы видим, что нам предстоит еще очень многое сделать. Нам нужно повышать качество бизнес-климата, улучшать условия для привлечения зарубежных инвестиций и повышать общую конкурентоспособность экономики", - подчеркнула Хулан Баяр, добавив, что международные рейтинговые агентства сохраняют позитивный прогноз по макроэкономическому развитию Монголии.

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мировая экономика, монголия, шос