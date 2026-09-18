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Розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал в России

Розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал в России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал в России

Розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал в России, потеснив лидировавших предыдущие два года промышленность и строительство, говорится в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:37+0300

2026-09-18T09:37+0300

2026-09-18T09:37+0300

бизнес

россия

superjob

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал в России, потеснив лидировавших предыдущие два года промышленность и строительство, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал, обойдя промышленность и строительство, которые лидировали последние два года. Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний", - отмечают аналитики. Как ранее рассказали агентству в SuperJob, на фоне дефицита линейного персонала автоматизация оплаты продолжает менять покупательские привычки. Так, в 2026 году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс: им отдает предпочтение больше половины россиян. Два года назад ситуация была обратной - более популярными были традиционные кассы с участием кассира-человека.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, superjob