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Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой
Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой - 18.09.2026, ПРАЙМ
Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой
Посольство России в Вашингтоне заявило, что одобренный палатой представителей США законопроект о санкциях против РФ негативно скажется на усилиях администрации... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:59+0300
2026-09-18T08:59+0300
россия
мировая экономика
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Посольство России в Вашингтоне заявило, что одобренный палатой представителей США законопроект о санкциях против РФ негативно скажется на усилиях администрации президента США Дональда Трампа, стремящейся "сделать Америку снова великой"."Русофобский импульс, лежащий в основе законопроекта покойного сенатора (Линдси - ред.) Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов - ред.), одобренного палатой представителей 16 сентября, а ранее и сенатом, оказывает нынешней администрации медвежью услугу в ее усилиях сделать Америку снова великой", - написало посольство в соцсети X.
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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
08:59 18.09.2026
 
Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой

В дипмиссии РФ заявили, что русофобский импульс оказывает Трампу медвежью услугу

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Посольство России в Вашингтоне заявило, что одобренный палатой представителей США законопроект о санкциях против РФ негативно скажется на усилиях администрации президента США Дональда Трампа, стремящейся "сделать Америку снова великой".
"Русофобский импульс, лежащий в основе законопроекта покойного сенатора (Линдси - ред.) Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов - ред.), одобренного палатой представителей 16 сентября, а ранее и сенатом, оказывает нынешней администрации медвежью услугу в ее усилиях сделать Америку снова великой", - написало посольство в соцсети X.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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