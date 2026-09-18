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Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой

Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой - 18.09.2026, ПРАЙМ

Посольство РФ: санкции против России мешают Трампу сделать Америку великой

Посольство России в Вашингтоне заявило, что одобренный палатой представителей США законопроект о санкциях против РФ негативно скажется на усилиях администрации... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T08:59+0300

2026-09-18T08:59+0300

2026-09-18T08:59+0300

россия

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Посольство России в Вашингтоне заявило, что одобренный палатой представителей США законопроект о санкциях против РФ негативно скажется на усилиях администрации президента США Дональда Трампа, стремящейся "сделать Америку снова великой"."Русофобский импульс, лежащий в основе законопроекта покойного сенатора (Линдси - ред.) Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов - ред.), одобренного палатой представителей 16 сентября, а ранее и сенатом, оказывает нынешней администрации медвежью услугу в ее усилиях сделать Америку снова великой", - написало посольство в соцсети X.

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россия, мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп