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СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России

СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России - 18.09.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу, передает журналистка издания Hill Джулия Манчестер со... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:58+0300

2026-09-18T19:58+0300

2026-09-18T19:58+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

линдси грэм

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу, передает журналистка издания Hill Джулия Манчестер со ссылкой на источник. "Ожидается, что президент Трамп сегодня подпишет законопроект о санкциях против России, сообщил представитель Белого дома", - написала Манчестер в соцсети X. Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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2026

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мировая экономика, сша, дональд трамп, линдси грэм, санкции против рф