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СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России
СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу, передает журналистка издания Hill Джулия Манчестер со... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:58+0300
2026-09-18T19:58+0300
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу, передает журналистка издания Hill Джулия Манчестер со ссылкой на источник. "Ожидается, что президент Трамп сегодня подпишет законопроект о санкциях против России, сообщил представитель Белого дома", - написала Манчестер в соцсети X. Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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мировая экономика, сша, дональд трамп, линдси грэм, санкции против рф
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, санкции против РФ
19:58 18.09.2026
 
СМИ узнали, когда Трамп подпишет законопроект о санкциях против России

Hill: Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу, передает журналистка издания Hill Джулия Манчестер со ссылкой на источник.
"Ожидается, что президент Трамп сегодня подпишет законопроект о санкциях против России, сообщил представитель Белого дома", - написала Манчестер в соцсети X.
Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампЛиндси Грэмсанкции против РФ
 
 
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