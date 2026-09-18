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Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп

Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп - 18.09.2026, ПРАЙМ

Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп

США ведут переговоры с хуситами, они хотят сделку, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:02+0300

2026-09-18T20:02+0300

2026-09-18T20:02+0300

мировая экономика

сша

йемен

саудовская аравия

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – ПРАЙМ. США ведут переговоры с хуситами, они хотят сделку, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Мы также ведем переговоры с хуситами, и они хотели бы посмотреть, сможем ли мы заключить сделку", – сказал он в интервью телеканалу NewsNation, выдержки привел журналист этого СМИ Роберт Шерман в Х. Ранее издание Axios сообщило, что Трамп ответил отказом на просьбы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне их продвижения в районе Красного моря. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.

сша

йемен

саудовская аравия

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мировая экономика, сша, йемен, саудовская аравия, дональд трамп