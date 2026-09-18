Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/tramp-873447618.html
Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп
Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп - 18.09.2026, ПРАЙМ
Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп
США ведут переговоры с хуситами, они хотят сделку, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:02+0300
2026-09-18T20:02+0300
мировая экономика
сша
йемен
саудовская аравия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873447618.jpg?1789750943
НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – ПРАЙМ. США ведут переговоры с хуситами, они хотят сделку, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Мы также ведем переговоры с хуситами, и они хотели бы посмотреть, сможем ли мы заключить сделку", – сказал он в интервью телеканалу NewsNation, выдержки привел журналист этого СМИ Роберт Шерман в Х. Ранее издание Axios сообщило, что Трамп ответил отказом на просьбы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне их продвижения в районе Красного моря. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
сша
йемен
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, йемен, саудовская аравия, дональд трамп
Мировая экономика, США, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп
20:02 18.09.2026
 
Хуситы хотят заключить сделку с США, заявил Трамп

Трамп: США ведут переговоры с хуситами, они хотят сделку

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – ПРАЙМ. США ведут переговоры с хуситами, они хотят сделку, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы также ведем переговоры с хуситами, и они хотели бы посмотреть, сможем ли мы заключить сделку", – сказал он в интервью телеканалу NewsNation, выдержки привел журналист этого СМИ Роберт Шерман в Х.
Ранее издание Axios сообщило, что Трамп ответил отказом на просьбы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне их продвижения в районе Красного моря.
Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. За последнюю неделю они значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху.
 
Мировая экономикаСШАЙЕМЕНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала