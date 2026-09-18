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ЦБ введет новые нормативы для ограничения рисков вложений в криптовалюты

ЦБ введет новые нормативы для ограничения рисков вложений в криптовалюты - 18.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ введет новые нормативы для ограничения рисков вложений в криптовалюты

Банк России введет новые банковские нормативы - для ограничения рисков вложений в криптовалюты, соответствующий проект положения опубликован регулятором. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:26+0300

2026-09-18T12:26+0300

2026-09-18T12:26+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России введет новые банковские нормативы - для ограничения рисков вложений в криптовалюты, соответствующий проект положения опубликован регулятором. В России 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. "Кредитные организации должны будут соблюдать нормативы, ограничивающие риски вложений в цифровые валюты и иностранные цифровые инструменты. Банк России опубликовал соответствующий проект положения для оценки регулирующего воздействия", - говорится на сайте регулятора. Поясняется, что нормативы предполагают учет не только прямых вложений в такие активы, но и инвестиции в финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. При этом для активов с низким риском блокировки и физической ликвидности заложена возможность взаимозачета разнонаправленных (длинных и коротких) позиций, поясняет ЦБ. "Клиентская позиция, по которой банк не несет ответственности за реализацию санкционного риска, не войдет в расчет новых нормативов", - также говорится в сообщении. Предельное значение нормативов максимального размера риска по операциям с цифровыми валютами и иностранными цифровыми инструментами (Н31 – на соло-уровне и Н32 – на консолидированном) составит 1%, предполагает Банк России. Планируется, что с января в отчетности будут отражаться обороты по таким инструментам и значения нормативов Н31 и Н32. Детальные формы отчетности находятся в проработке. Новые требования вступят в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования положения (предполагается в четвертом квартале текущего года), подытожили в сообщении.

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финансы, банки, банк россии