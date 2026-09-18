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Новый центр морских исследований имеет государственное значение - Патрушев

Новый центр морских исследований имеет государственное значение - Патрушев - 18.09.2026, ПРАЙМ

Новый центр морских исследований имеет государственное значение - Патрушев

Новый центр морских гуманитарных исследований, открывшийся в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), имеет государственное значение, он... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:29+0300

2026-09-18T11:29+0300

2026-09-18T11:29+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новый центр морских гуманитарных исследований, открывшийся в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), имеет государственное значение, он должен создать точную научную базу для развития многополярного миропорядка в Мировом океане, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Торжественная церемония открытия центра, созданного по решению президента России Владимира Путина, прошла в пятницу в Москве. "Владимир Владимирович Путин поставил целый ряд задач, в том числе в развитие инициатив, высказанных руководителями иностранных государств, заинтересованных в изучении своей морской истории, развитии национальной морской идентичности и укреплении базы для сотрудничества с Россией на морях", - сказал Патрушев на церемонии. Это предопределяет особую ответственность для центра и порождает высокую миссию, которую безо всякого преувеличения можно назвать государственно значимой, добавил он. По словам Патрушева, несмотря на то, что сейчас дан официальный старт деятельности центра, его сотрудники уже не первый месяц ведут масштабную работу. "Ее первые результаты были представлены руководству Морской коллегии России и нашим зарубежным партнерам из таких стран, как Индия, Вьетнам, Индонезия, Египет, Алжир, Оман, Бразилия", - отметил Патрушев. Иностранные коллеги проявляют к исследуемой центром тематике живой интерес, постоянно озвучивая новые запросы и пожелания, добавил помощник президента, и можно смело утверждать, что задач у центра уже хватает на много лет вперед. "Эта работа носит особый характер. Она уникальна по своей сложности и многоплановости, поскольку требует всестороннего погружения в различные научные сферы – от истории до лингвистики", - пояснил он. Деятельность центра подразумевает использование всего накопленного сегодня научного арсенала – от классических методов архивной работы до применения искусственного интеллекта, отметил Патрушев. "И, конечно же, перед центром стоят задачи исследования разных эпох и регионов, от глубокой древности до нашего времени, от российской Арктики до тропических широт", - подчеркнул он. По словам Патрушева, разносторонняя и многоплановая деятельность центра объединена общим стратегическим замыслом. "Он состоит в том, чтобы создать научно выверенную базу для становления и развития многополярного миропорядка в Мировом океане", - пояснил помощник главы государства. Также предстоит восстановить подлинную историю освоения морских пространств нашей планеты и показать, что это освоение не было прерогативой узкого клуба западных держав, присвоивших себе статус хозяев морей, подчеркнул Патрушев. "Осветить и донести до мирового сообщества правдивую информацию о великой цивилизационной миссии России и других держав на морях и океанах", - добавил он. Наконец, предстоит наметить стратегию движения России и всех дружественных ей государств к построению в Мировом океане новой политической, экономической и социальной архитектуры, в рамках которой геополитическое соперничество и конфликты уступят место стабильности, сотрудничеству и уважительному диалогу государств, народов и культур, подчеркнул Патрушев.

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россия, технологии, москва, индия, вьетнам, николай патрушев, владимир путин