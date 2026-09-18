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Явка на выборах в ЯНАО в пятницу составила 43,96%
Явка на выборах в ЯНАО в пятницу составила 43,96% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в ЯНАО в пятницу составила 43,96%
Явка на выборах в Государственную Думу в ЯНАО на 20.00 (18.00 мск) пятницы составила 43,96%, следует из данных ЦИК РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:00+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Государственную Думу в ЯНАО на 20.00 (18.00 мск) пятницы составила 43,96%, следует из данных ЦИК РФ. "Количество избирателей, принявших участие в голосовании, 161 848 - 43,96%", - указано на сайте ЦИК. В Ямало-Ненецком автономном округе заработал 221 участок: в округе пройдут выборы депутатов Госдумы, Тюменской облдумы и муниципальных депутатов. Голосование избирателей, находящихся в отдаленных местностях Ямала, уже началось 30 августа. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Явка на выборах в ЯНАО в пятницу составила 43,96%
Явка в ЯНАО в первый дня голосования на выборах в Госдуму составила 43,96%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Государственную Думу в ЯНАО на 20.00 (18.00 мск) пятницы составила 43,96%, следует из данных ЦИК РФ.
"Количество избирателей, принявших участие в голосовании, 161 848 - 43,96%", - указано на сайте ЦИК.
В Ямало-Ненецком автономном округе заработал 221 участок: в округе пройдут выборы депутатов Госдумы, Тюменской облдумы и муниципальных депутатов. Голосование избирателей, находящихся в отдаленных местностях Ямала, уже началось 30 августа.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.