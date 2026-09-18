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Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью
Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью - 18.09.2026, ПРАЙМ
Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью
Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью, в список востребованных направлений помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Казань и... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:18+0300
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туризм
бизнес
россия
казань
москва
санкт-петербург
onetwotrip
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью, в список востребованных направлений помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Казань и Краснодар, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Осенью 2026 года россияне стали активнее выезжать на короткий отдых. Туристы начали чаще использовать выходные для осенней перезагрузки. Самыми востребованными городами для осеннего отдыха на выходных стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар", - выяснили в сервисе, проанализировав отельные бронирования по стране с пятницы по воскресенье. Помимо этого, топ-10 популярных направлений для отдыха в выходные пополнили Адлер, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград и Эсто-Садок. "Средняя стоимость суточного размещения в этот период практически не изменилась и составляет 8,9 тысячи рублей за номер", - добавили там. Аналитики также выяснили, что туристы стали чаще открывать для себя экскурсионные направления. Наибольший прирост доли бронирований в этом сегменте показали Казань, Псков, Волгоград и Нижний Новгород. Отмечается, что в этом году вырос спрос на путешествия компаниями из трех и более человек, однако отдых вдвоем по-прежнему остается самым популярным форматом. Там также выяснили, что путешественники стали проявлять активный интерес к размещению в гостиницах премиального сегмента.
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туризм, бизнес, россия, казань, москва, санкт-петербург, onetwotrip
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, OneTwoTrip
08:18 18.09.2026
 
Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью

OneTwoTrip: россияне стали чаще планировать поездки выходного дня осенью

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью, в список востребованных направлений помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Казань и Краснодар, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Осенью 2026 года россияне стали активнее выезжать на короткий отдых. Туристы начали чаще использовать выходные для осенней перезагрузки. Самыми востребованными городами для осеннего отдыха на выходных стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар", - выяснили в сервисе, проанализировав отельные бронирования по стране с пятницы по воскресенье.
Помимо этого, топ-10 популярных направлений для отдыха в выходные пополнили Адлер, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград и Эсто-Садок.
"Средняя стоимость суточного размещения в этот период практически не изменилась и составляет 8,9 тысячи рублей за номер", - добавили там.
Аналитики также выяснили, что туристы стали чаще открывать для себя экскурсионные направления. Наибольший прирост доли бронирований в этом сегменте показали Казань, Псков, Волгоград и Нижний Новгород.
Отмечается, что в этом году вырос спрос на путешествия компаниями из трех и более человек, однако отдых вдвоем по-прежнему остается самым популярным форматом. Там также выяснили, что путешественники стали проявлять активный интерес к размещению в гостиницах премиального сегмента.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКАЗАНЬМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГOneTwoTrip
 
 
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