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Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи

Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи - 18.09.2026, ПРАЙМ

Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи

Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи в первые два месяца лета, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:24+0300

2026-09-18T09:24+0300

2026-09-18T09:24+0300

туризм

бизнес

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи в первые два месяца лета, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "За первые два месяца лета фиксируется устойчивая смена моделей поведения путешественников. Россияне стали все чаще выбирают короткие поездки в кругу большой семьи и отдых в своем или соседнем регионе", - сказали в аппарате со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). В аппарате отметили, что бронирования минимум с тремя взрослыми теперь составляют 9% от всех заявок по сравнению с прошлым годом, когда было 6,5%. Помимо этого, другим растущим сегментом стали родители с детьми. Как подчеркнул Решетников, внутренний туризм становится более семейным и частым. "Люди все чаще выбирают несколько коротких поездок вместо одного длинного отпуска, и это принципиально меняет запрос к инфраструктуре", - отметил он. Так, на первый план у туристов выходят объекты, способные принимать большие компании и семьи разных поколений - гостевые дома и глэмпинги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко