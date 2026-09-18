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Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи
Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи - 18.09.2026, ПРАЙМ
Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи
Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи в первые два месяца лета, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:24+0300
2026-09-18T09:24+0300
туризм
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи в первые два месяца лета, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "За первые два месяца лета фиксируется устойчивая смена моделей поведения путешественников. Россияне стали все чаще выбирают короткие поездки в кругу большой семьи и отдых в своем или соседнем регионе", - сказали в аппарате со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). В аппарате отметили, что бронирования минимум с тремя взрослыми теперь составляют 9% от всех заявок по сравнению с прошлым годом, когда было 6,5%. Помимо этого, другим растущим сегментом стали родители с детьми. Как подчеркнул Решетников, внутренний туризм становится более семейным и частым. "Люди все чаще выбирают несколько коротких поездок вместо одного длинного отпуска, и это принципиально меняет запрос к инфраструктуре", - отметил он. Так, на первый план у туристов выходят объекты, способные принимать большие компании и семьи разных поколений - гостевые дома и глэмпинги.
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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
09:24 18.09.2026
 
Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи

Чернышенко: россияне стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские туристы стали чаще отправляться в короткие поездки в кругу семьи в первые два месяца лета, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"За первые два месяца лета фиксируется устойчивая смена моделей поведения путешественников. Россияне стали все чаще выбирают короткие поездки в кругу большой семьи и отдых в своем или соседнем регионе", - сказали в аппарате со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).
В аппарате отметили, что бронирования минимум с тремя взрослыми теперь составляют 9% от всех заявок по сравнению с прошлым годом, когда было 6,5%. Помимо этого, другим растущим сегментом стали родители с детьми.
Как подчеркнул Решетников, внутренний туризм становится более семейным и частым. "Люди все чаще выбирают несколько коротких поездок вместо одного длинного отпуска, и это принципиально меняет запрос к инфраструктуре", - отметил он.
Так, на первый план у туристов выходят объекты, способные принимать большие компании и семьи разных поколений - гостевые дома и глэмпинги.
 
ТуризмБизнесРОССИЯДмитрий Чернышенко
 
 
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