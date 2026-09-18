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В Турции арестовали четырех человек по делу о подозрительных операциях
В Турции арестовали четырех человек по делу о подозрительных операциях - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Турции арестовали четырех человек по делу о подозрительных операциях
По делу о подозрительных операциях на рынке ценных бумаг арестовали четырех человек, еще 51 фигуранту запретили выезд из страны, сообщил министр юстиции Турции... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:43+0300
2026-09-18T10:43+0300
2026-09-18T10:43+0300
мировая экономика
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турция
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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. По делу о подозрительных операциях на рынке ценных бумаг арестовали четырех человек, еще 51 фигуранту запретили выезд из страны, сообщил министр юстиции Турции Акин Гюрлек.
Проблемы на бирже обострились в августе после ужесточения регуляторами правил для фондов, инвестирующих в акции компаний с ограниченной ликвидностью. Новые требования вынудили ряд управляющих компаний закрывать позиции. Затем напряженность распространилась на более широкий фондовый рынок, вызвав трехдневную распродажу турецких акций и значительное снижение котировок ряда небольших компаний.
"В рамках расследования были арестованы четыре подозреваемых, в том числе председатели и члены советов директоров фондов, а в отношении 51 человека применена мера судебного контроля в виде запрета на выезд за границу",- приводит слова министра телеканал NTV.
По словам Гюрлека, прокуратура Стамбула расследует подозрительные операции на рынке капитала, а Комиссия по рынкам капитала Турции (SPK) подала заявления о предполагаемых манипулятивных операциях с отдельными инвестиционными фондами и акциями.
В отношении счетов и всех активов фигурантов также приняты обеспечительные меры, чтобы предотвратить их вывод.
Отдельно прокуратура Стамбула добилась блокировки доступа к 246 аккаунтам в социальных сетях, с которых, по версии следствия, распространялись спекулятивные сообщения, способные вызвать страх и панику среди инвесторов.
В рамках другого расследования прокуратуры Бакыркея по подозрению в манипулировании рынком через публикации в социальных сетях были арестованы еще 16 человек.
Гюрлек также сообщил, что прокуратура Стамбула в ходе расследования необычных колебаний объемов торгов и цен на акции в этом году подготовила обвинительное заключение в отношении 41 подозреваемого.
Министр заявил, что власти продолжат принимать меры против тех, кто, по версии следствия, манипулирует рынком, вводит инвесторов в заблуждение или пытается вывести средства, полученные преступным путем.
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мировая экономика, стамбул, турция
Мировая экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ
В Турции арестовали четырех человек по делу о подозрительных операциях
В Турции арестовали четырех человек по делу о подозрительных операциях на рынке акций
АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. По делу о подозрительных операциях на рынке ценных бумаг арестовали четырех человек, еще 51 фигуранту запретили выезд из страны, сообщил министр юстиции Турции Акин Гюрлек.
Проблемы на бирже обострились в августе после ужесточения регуляторами правил для фондов, инвестирующих в акции компаний с ограниченной ликвидностью. Новые требования вынудили ряд управляющих компаний закрывать позиции. Затем напряженность распространилась на более широкий фондовый рынок, вызвав трехдневную распродажу турецких акций и значительное снижение котировок ряда небольших компаний.
"В рамках расследования были арестованы четыре подозреваемых, в том числе председатели и члены советов директоров фондов, а в отношении 51 человека применена мера судебного контроля в виде запрета на выезд за границу",- приводит слова министра телеканал NTV.
По словам Гюрлека, прокуратура Стамбула расследует подозрительные операции на рынке капитала, а Комиссия по рынкам капитала Турции (SPK) подала заявления о предполагаемых манипулятивных операциях с отдельными инвестиционными фондами и акциями.
В отношении счетов и всех активов фигурантов также приняты обеспечительные меры, чтобы предотвратить их вывод.
Отдельно прокуратура Стамбула добилась блокировки доступа к 246 аккаунтам в социальных сетях, с которых, по версии следствия, распространялись спекулятивные сообщения, способные вызвать страх и панику среди инвесторов.
В рамках другого расследования прокуратуры Бакыркея по подозрению в манипулировании рынком через публикации в социальных сетях были арестованы еще 16 человек.
Гюрлек также сообщил, что прокуратура Стамбула в ходе расследования необычных колебаний объемов торгов и цен на акции в этом году подготовила обвинительное заключение в отношении 41 подозреваемого.
Министр заявил, что власти продолжат принимать меры против тех, кто, по версии следствия, манипулирует рынком, вводит инвесторов в заблуждение или пытается вывести средства, полученные преступным путем.