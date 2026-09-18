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Фон дер Ляйен: ЕК перечислит Киеву 3,3 млрд евро на оружие

Фон дер Ляйен: ЕК перечислит Киеву 3,3 млрд евро на оружие - 18.09.2026, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен: ЕК перечислит Киеву 3,3 млрд евро на оружие

Еврокомиссия в пятницу перечислит Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:44+0300

2026-09-18T11:44+0300

2026-09-18T11:44+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу перечислит Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро, говорится в заявлении ЕК."Сегодня мы перечислим 3,3 миллиарда евро для помощи в закупке беспилотников и ракет в рамках Ukraine Support Loan. Европа продолжит оказывать Украине поддержку", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Из нового транша Киев сможет приобретать также ракеты к американским системам Patriot.Это уже четвертая выплата Украине по оборонной части кредита. С учетом нового транша Еврокомиссия с начала 2026 года перечислила Киеву почти 15 миллиардов евро на военные и другие нужды.Общий объем Ukraine Support Loan на 2026-2027 годы составляет 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов предусмотрены на оборонные закупки и 30 миллиардов на бюджетную поддержку. В 2026 году на военную поддержку Украины предусмотрено до 28,3 миллиарда евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, киев, европа, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ек, нато, мид рф