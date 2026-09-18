Фон дер Ляйен: ЕК перечислит Киеву 3,3 млрд евро на оружие
Еврокомиссия перечислит Украине €3,3 млрд на ракеты и беспилотники
БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу перечислит Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро, говорится в заявлении ЕК.
"Сегодня мы перечислим 3,3 миллиарда евро для помощи в закупке беспилотников и ракет в рамках Ukraine Support Loan. Европа продолжит оказывать Украине поддержку", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Из нового транша Киев сможет приобретать также ракеты к американским системам Patriot.
Это уже четвертая выплата Украине по оборонной части кредита. С учетом нового транша Еврокомиссия с начала 2026 года перечислила Киеву почти 15 миллиардов евро на военные и другие нужды.
Общий объем Ukraine Support Loan на 2026-2027 годы составляет 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов предусмотрены на оборонные закупки и 30 миллиардов на бюджетную поддержку. В 2026 году на военную поддержку Украины предусмотрено до 28,3 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.