https://1prime.ru/20260918/uralskie-873418784.html

Суд арестовал активы группы "Уральские заводы" по иску Генпрокуратуры

Суд арестовал активы группы "Уральские заводы" по иску Генпрокуратуры - 18.09.2026, ПРАЙМ

Суд арестовал активы группы "Уральские заводы" по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Москвы в рамках иска Генеральной прокуратуры России о передаче государству акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы"... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:45+0300

2026-09-18T11:45+0300

2026-09-18T11:45+0300

россия

бизнес

росимущество

финансы

ростех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873418784.jpg?1789721156

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в рамках иска Генеральной прокуратуры России о передаче государству акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы" арестовал активы предприятий группы и ее совладельцев. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Ответчиками по иску указаны АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы"", которое сейчас является единственным акционером "Уральских заводов", бывший гендиректор ФПГ Виталий Шурыгин, Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина.Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц, а также на имущество АО "ФПГ "Уральские заводы"", АО "Уральские радиостанции", АО "Уральские заводы", АО "Сарапульский электрогенераторный завод", ООО "ЭБИСУ", ООО "УК "ФПГ "Уральские заводы"", ООО "УК "ФПГ"" и ООО "Конструкторское бюро "СЭГЗ-Электромаш"". Кроме того, арест наложен на доли в уставных капиталах и акции всех этих компаний.Генпрокуратура требует признать ничтожными шесть договоров купли-продажи акций АО "Уральские заводы", заключенных между разными ответчиками, и применить последствия недействительности этих сделок в виде зачисления 510 акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей на лицевой счет Росимущества. Эти акции принадлежали Веронике Шурыгиной, Мусину, Ушаковой, Нудько, Липатовой и Кузьминой. По данным сервиса "БИР-Аналитик", уставный капитал АО "Уральские заводы" — 1 миллион рублей.Истец также просит признать незаконными 14 сделок с долями ООО "ЭБИСУ", одного из учредителей АО "ФПГ "Уральские заводы"" (26,29%), и взыскать в доход Российской Федерации 100% долей этой компании. Эти доли принадлежат Перепелице, Веронике и Ольге Шурыгиным, Широких, Нудько, Анюшиной и Кузьминой.Предварительные слушания по иску назначены на 9 октября. Третьими лицами в деле указаны входящие в ФПГ предприятия, а также ФАС России, "Ростех", ООО "Евроазиатский регистратор" и Росимущество. Группа "Уральские заводы" занимается производством радио- и телевизионной передающей аппаратуры.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, росимущество, финансы, ростех