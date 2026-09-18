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В Узбекистане начали выращивать новый сорт винограда "Аватар"

В Узбекистане начали выращивать новый сорт винограда "Аватар" - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане начали выращивать новый сорт винограда "Аватар"

Фермеры из Узбекистана начали активно выращивать новый сорт винограда "Аватар", рассчитывая расширить экспорт продукции в Россию и страны Европы, еще пять... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:07+0300

2026-09-18T15:07+0300

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ФЕРГАНА (Узбекистан), 18 сен – ПРАЙМ. Фермеры из Узбекистана начали активно выращивать новый сорт винограда "Аватар", рассчитывая расширить экспорт продукции в Россию и страны Европы, еще пять сортов уже давно завоевали свою популярность на российском рынке, рассказал РИА Новости руководитель фермерского хозяйства "Бойматов" Исокжон Бойматов. В Узбекистане сбор урожая винограда зависит от сорта, климатических условий региона – он созревает в несколько этапов, начиная с июля и заканчивая октябрем. Хозяйство Бойматова расположено в Алтыарыкском районе Ферганской области, где расположены основные площади виноградных плантаций в Узбекистане. На площадях его хозяйства в 350 гектаров выращивается около 20 сортов винограда. "Виноградные саженцев сорта "аватар" адаптировались к местным климатическим условиям, а такой виноград без косточек пользуется большим спросом на внешнем рынке. Уже готовы партии на экспорт в Россию, страны Европы", - сказал Бойматов, рассказывая о перспективах экспорта новой продукции. Свое название сорт (известный еще как "Сладкий сапфир") получил за необычную вытянутую форму темно-синих ягод без косточек. Одна гроздь "Аватара", который был создан на базе американских сортов, может весить от одного до двух килограммов. Бойматов отметил, что ягоды "Аватара" прочно держатся на гребне, благодаря чему грозди хорошо переносят перевозку. "Такой виноград можно хранить в холодильных камерах, что позволяет продлевать период реализации урожая с осени до февраля-марта", - считает фермер. По его словам, сейчас идет отгрузка экспортерам в РФ других пяти сортов винограда, которые давно пользуются популярностью на российском рынке: "Хусайни", "Ризамат", "Мерседес" ("Хаджи Мурат"), "Эф-1", и "Максим". "Последние два отличаются раннеспелостью и высокой урожайностью, а у всех этих сортов также крупные ягоды и они сразу привлекают внимание. Еще, конечно же, сладость и вкус винограда, выращенного именно в Узбекистане", - добавил Бойматов. По данным официальной статистики, урожай винограда в стране в 2025 году вырос на 7,6%, до 1,98 миллиона тонн. На долю России приходится около 80% экспортных поставок этой продукции: в 2025 году поставки винограда в РФ выросли на 11,4%, до почти 200 тысяч тонн.

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бизнес, мировая экономика, узбекистан, европа, мерседес