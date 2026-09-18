https://1prime.ru/20260918/uzbekistan-873445158.html

В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области

В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области

Компании из России реализуют в 2026 году в Ферганской области Узбекистана 74 проекта общей стоимостью 478,2 миллиона долларов, главным образом в текстильной... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:10+0300

2026-09-18T19:10+0300

2026-09-18T19:16+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873445158.jpg?1789748189

ФЕРГАНА (Узбекистан), 18 сен - ПРАЙМ. Компании из России реализуют в 2026 году в Ферганской области Узбекистана 74 проекта общей стоимостью 478,2 миллиона долларов, главным образом в текстильной отрасли, аграрном секторе и химической промышленности, сообщили РИА Новости в хокимияте (администрации) региона. Медиа-тур для зарубежных журналистов "Ферганская область - наиболее благоприятный инвестиционный центр Узбекистана" состоялся в данном регионе республики 16-18 сентября. "С начала 2026 года в Ферганской области реализуются 74 проекта с российскими партнерами общей стоимостью 478,2 миллиона долларов", - говорится в материалах, предоставленных РИА Новости. По данным администрации, в первой половине этого года 27 предприятий, сотрудничающими с российскими партнерами, освоили 162 миллиона долларов. В частности, в Риштанском районе компания ИП ООО Kosto Line Holding направила 28 миллионов долларов в расширение производственных мощностей по выпуску текстиля для дома. ООО "Мукомольный комбинат "Дружба" в Бешарыкском районе освоило 10 миллионов долларов в модернизацию производства. В настоящее время в Ферганской области работают 169 предприятий с участием инвесторов из РФ, из них - 81 совместное предприятие и 88 - со 100-процентным российским капиталом, добавили в хокимияте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия