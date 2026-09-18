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В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области
В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области
Компании из России реализуют в 2026 году в Ферганской области Узбекистана 74 проекта общей стоимостью 478,2 миллиона долларов, главным образом в текстильной... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:10+0300
2026-09-18T19:16+0300
бизнес
россия
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ФЕРГАНА (Узбекистан), 18 сен - ПРАЙМ. Компании из России реализуют в 2026 году в Ферганской области Узбекистана 74 проекта общей стоимостью 478,2 миллиона долларов, главным образом в текстильной отрасли, аграрном секторе и химической промышленности, сообщили РИА Новости в хокимияте (администрации) региона. Медиа-тур для зарубежных журналистов "Ферганская область - наиболее благоприятный инвестиционный центр Узбекистана" состоялся в данном регионе республики 16-18 сентября. "С начала 2026 года в Ферганской области реализуются 74 проекта с российскими партнерами общей стоимостью 478,2 миллиона долларов", - говорится в материалах, предоставленных РИА Новости. По данным администрации, в первой половине этого года 27 предприятий, сотрудничающими с российскими партнерами, освоили 162 миллиона долларов. В частности, в Риштанском районе компания ИП ООО Kosto Line Holding направила 28 миллионов долларов в расширение производственных мощностей по выпуску текстиля для дома. ООО "Мукомольный комбинат "Дружба" в Бешарыкском районе освоило 10 миллионов долларов в модернизацию производства. В настоящее время в Ферганской области работают 169 предприятий с участием инвесторов из РФ, из них - 81 совместное предприятие и 88 - со 100-процентным российским капиталом, добавили в хокимияте.
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192
40
192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
19:10 18.09.2026 (обновлено: 19:16 18.09.2026)
 
В Узбекистане рассказали о российских проектах в Ферганской области

Компании из РФ реализуют в Ферганской области Узбекистана проекты на 478 миллиона долларов

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ФЕРГАНА (Узбекистан), 18 сен - ПРАЙМ. Компании из России реализуют в 2026 году в Ферганской области Узбекистана 74 проекта общей стоимостью 478,2 миллиона долларов, главным образом в текстильной отрасли, аграрном секторе и химической промышленности, сообщили РИА Новости в хокимияте (администрации) региона.
Медиа-тур для зарубежных журналистов "Ферганская область - наиболее благоприятный инвестиционный центр Узбекистана" состоялся в данном регионе республики 16-18 сентября.
"С начала 2026 года в Ферганской области реализуются 74 проекта с российскими партнерами общей стоимостью 478,2 миллиона долларов", - говорится в материалах, предоставленных РИА Новости.
По данным администрации, в первой половине этого года 27 предприятий, сотрудничающими с российскими партнерами, освоили 162 миллиона долларов.
В частности, в Риштанском районе компания ИП ООО Kosto Line Holding направила 28 миллионов долларов в расширение производственных мощностей по выпуску текстиля для дома. ООО "Мукомольный комбинат "Дружба" в Бешарыкском районе освоило 10 миллионов долларов в модернизацию производства.
В настоящее время в Ферганской области работают 169 предприятий с участием инвесторов из РФ, из них - 81 совместное предприятие и 88 - со 100-процентным российским капиталом, добавили в хокимияте.
 
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