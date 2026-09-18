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ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE - 18.09.2026, ПРАЙМ
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ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE
ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE - 18.09.2026, ПРАЙМ
ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE
Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к немецкому J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:42+0300
2026-09-18T17:53+0300
бизнес
финансы
германия
commerzbank
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к немецкому J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению на данный момент не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. В настоящее время этот же суд рассматривает еще один иск ВБРР – к J.P.Morgan SE, другому немецкому банку Commerzbank AG и их российским "дочкам" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" о взыскании почти 41 миллиона евро. Как пояснили представители сторон в суде по тому делу, спор связан с заблокированными из-за санкций денежными средствами ВБРР на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в двух немецких банках. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, финансы, германия, commerzbank
Бизнес, Финансы, ГЕРМАНИЯ, Commerzbank
17:42 18.09.2026 (обновлено: 17:53 18.09.2026)
 
ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE

ВБРР направил в арбитраж Москвы иск к немецкому J.P.Morgan SE на 41 миллион евро

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к немецкому J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению на данный момент не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
В настоящее время этот же суд рассматривает еще один иск ВБРР – к J.P.Morgan SE, другому немецкому банку Commerzbank AG и их российским "дочкам" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" о взыскании почти 41 миллиона евро.
Как пояснили представители сторон в суде по тому делу, спор связан с заблокированными из-за санкций денежными средствами ВБРР на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в двух немецких банках.
Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
 
БизнесФинансыГЕРМАНИЯCommerzbank
 
 
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