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ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE

ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE - 18.09.2026, ПРАЙМ

ВБРР подал в Москве иск к немецкому J.P.Morgan SE

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к немецкому J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:42+0300

2026-09-18T17:42+0300

2026-09-18T17:53+0300

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финансы

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к немецкому J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению на данный момент не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. В настоящее время этот же суд рассматривает еще один иск ВБРР – к J.P.Morgan SE, другому немецкому банку Commerzbank AG и их российским "дочкам" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" о взыскании почти 41 миллиона евро. Как пояснили представители сторон в суде по тому делу, спор связан с заблокированными из-за санкций денежными средствами ВБРР на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в двух немецких банках. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.

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