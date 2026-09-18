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Венгрия назвала политическим решение ЕК запретить импорт российского газа

Венгрия назвала политическим решение ЕК запретить импорт российского газа - 18.09.2026, ПРАЙМ

Венгрия назвала политическим решение ЕК запретить импорт российского газа

Венгрия считает политическим решение ЕК с октября 2027 года запретить импорт российского газа, но готова его выполнить при необходимости, заявил венгерский... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:02+0300

2026-09-18T12:02+0300

2026-09-18T12:02+0300

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БУДАПЕШТ, 18 сен - ПРАЙМ. Венгрия считает политическим решение ЕК с октября 2027 года запретить импорт российского газа, но готова его выполнить при необходимости, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. "Это политическое решение Еврокомиссии. Мы его выполним, если надо будет выполнить", - сказал Капитань в интервью изданию Telex, отвечая на вопрос о запрете на импорт российского газа через год. При этом он подчеркнул, что "является оптимистом" и допускает, что "определенные факторы", которые привели к такому решению Еврокомиссии, изменятся, так что выполнять предписание не понадобится.

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