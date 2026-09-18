https://1prime.ru/20260918/vengriya-873420634.html

Венгрия завершит аудит проекта АЭС "Пакш-2" до конца года

Венгрия завершит аудит проекта АЭС "Пакш-2" до конца года - 18.09.2026, ПРАЙМ

Венгрия завершит аудит проекта АЭС "Пакш-2" до конца года

Аудит проекта АЭС "Пакш-2", по итогам которого будет принято решение, нужен ли он Венгрии, завершится до конца года, заявил венгерский министр экономики и... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:20+0300

2026-09-18T12:20+0300

2026-09-18T12:20+0300

венгрия

пакш-2

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БУДАПЕШТ, 18 сен - ПРАЙМ. Аудит проекта АЭС "Пакш-2", по итогам которого будет принято решение, нужен ли он Венгрии, завершится до конца года, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. "Правительство анализирует контракты по проекту АЭС "Пакш-2", всю бизнес-модель, а также роль дополнительной электростанции в энергетическом балансе. Мы еще не завершили этот анализ, мы закончим его к концу года, и тогда примем решение о том, нужна ли Венгрии эта АЭС в энергетическом балансе или нет", - сказал Капитань в интервью изданию Telex.

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венгрия, пакш-2