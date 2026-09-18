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Рынок продолжил снижение - 18.09.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260918/vishnevskiy-873412663.html
Рынок продолжил снижение
Рынок продолжил снижение - 18.09.2026, ПРАЙМ
Рынок продолжил снижение
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 1,57%, до 2248,87 п. Падение произошло на фоне новостей о том, что масштабный законопроект | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:38+0300
2026-09-18T08:38+0300
экономика
рынок
торги
сша
саудовская аравия
ближний восток
дональд трамп
мосбиржа
банк россии
ртс
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 1,57%, до 2248,87 п. Падение произошло на фоне новостей о том, что масштабный законопроект о санкциях против России направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Законопроект об "адских санкциях" предусматривает ограничения против российских банков, Банка России, энергетических и оборонных структур, а также судов так называемого теневого флота. Индекс РТС снизился на 1,97%, до 838,30 п., индекс гособлигаций RGBI — на 0,03%, до 112,52 п.Нефть под давлением на фоне ожидающегося восстановления нефтепровода "Восток — Запад". Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок нефтепровода. Ожидается, что прокачка восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни, а полностью — через шесть недель. Котировки нефти марки Brent снизились до 104,24 доллара за баррель. По нашим оценкам, при сохранении напряженности на Ближнем Востоке и возможных новых перебоях поставок, цены на нефть способны вернуться к росту, но в краткосрочной перспективе коррекция выглядит оправданной.Отдельное давление испытывает золото. ФРС США повысила ключевую ставку на 25 б.п., до 3,75–4% годовых, впервые с июля 2023 года. Это сделало американские гособлигации более привлекательными относительно актива без процентного дохода. В результате котировки золота закрепились ниже 4350 долларов и вплотную приблизились к уровню 4300 долларов за унцию. Мы полагаем, что до стабилизации ожиданий по ставке драгоценный металл останется под давлением.Главной корпоративной историей четверга стали сообщения о возможной передаче "Сбербанку" в управление части бизнеса девелоперской группы "Самолет". Банк является крупнейшим займодателем компании, вероятно, речь идет о проектах, которые он финансирует. Фундаментальные проблемы "Самолета" никуда не делись: долговая нагрузка высокая, менеджмент уже обращался за помощью к государству, а продажи остаются ниже ожиданий. На акции "Самолета" мы свой взгляд не меняем, он остается негативным. Инвесторам компанию лучше обходить стороной.Мы ожидаем, что в пятницу, 18 сентября, индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 п. Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, тогда как усиление санкционной риторики способно увести его к 2200 п. Нейтральный сценарий предполагает консолидацию вблизи 2250 п.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
сша
саудовская аравия
ближний восток
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Дмитрий Вишневский
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
рынок, торги, сша, саудовская аравия, ближний восток, дональд трамп, мосбиржа, банк россии, ртс, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Торги, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Мосбиржа, Банк России, РТС, Мнения аналитиков
08:38 18.09.2026
 
Рынок продолжил снижение

Эксперт Вишневский: индекс просел на санкциях, но останется в диапазоне 2200–2300

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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 1,57%, до 2248,87 п. Падение произошло на фоне новостей о том, что масштабный законопроект о санкциях против России направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Законопроект об "адских санкциях" предусматривает ограничения против российских банков, Банка России, энергетических и оборонных структур, а также судов так называемого теневого флота. Индекс РТС снизился на 1,97%, до 838,30 п., индекс гособлигаций RGBI — на 0,03%, до 112,52 п.
Нефть под давлением на фоне ожидающегося восстановления нефтепровода "Восток — Запад". Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок нефтепровода. Ожидается, что прокачка восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни, а полностью — через шесть недель. Котировки нефти марки Brent снизились до 104,24 доллара за баррель. По нашим оценкам, при сохранении напряженности на Ближнем Востоке и возможных новых перебоях поставок, цены на нефть способны вернуться к росту, но в краткосрочной перспективе коррекция выглядит оправданной.
Отдельное давление испытывает золото. ФРС США повысила ключевую ставку на 25 б.п., до 3,75–4% годовых, впервые с июля 2023 года. Это сделало американские гособлигации более привлекательными относительно актива без процентного дохода. В результате котировки золота закрепились ниже 4350 долларов и вплотную приблизились к уровню 4300 долларов за унцию. Мы полагаем, что до стабилизации ожиданий по ставке драгоценный металл останется под давлением.
Главной корпоративной историей четверга стали сообщения о возможной передаче "Сбербанку" в управление части бизнеса девелоперской группы "Самолет". Банк является крупнейшим займодателем компании, вероятно, речь идет о проектах, которые он финансирует. Фундаментальные проблемы "Самолета" никуда не делись: долговая нагрузка высокая, менеджмент уже обращался за помощью к государству, а продажи остаются ниже ожиданий. На акции "Самолета" мы свой взгляд не меняем, он остается негативным. Инвесторам компанию лучше обходить стороной.
Мы ожидаем, что в пятницу, 18 сентября, индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 п. Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, тогда как усиление санкционной риторики способно увести его к 2200 п. Нейтральный сценарий предполагает консолидацию вблизи 2250 п.
Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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