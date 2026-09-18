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Рынок продолжил снижение
Рынок продолжил снижение - 18.09.2026, ПРАЙМ
Рынок продолжил снижение
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 1,57%, до 2248,87 п. Падение произошло на фоне новостей о том, что масштабный законопроект | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:38+0300
2026-09-18T08:38+0300
2026-09-18T08:38+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 1,57%, до 2248,87 п. Падение произошло на фоне новостей о том, что масштабный законопроект о санкциях против России направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Законопроект об "адских санкциях" предусматривает ограничения против российских банков, Банка России, энергетических и оборонных структур, а также судов так называемого теневого флота. Индекс РТС снизился на 1,97%, до 838,30 п., индекс гособлигаций RGBI — на 0,03%, до 112,52 п.Нефть под давлением на фоне ожидающегося восстановления нефтепровода "Восток — Запад". Саудовская Аравия работает над тем, чтобы обойти поврежденный участок нефтепровода. Ожидается, что прокачка восстановится примерно до половины прежнего объема уже в ближайшие дни, а полностью — через шесть недель. Котировки нефти марки Brent снизились до 104,24 доллара за баррель. По нашим оценкам, при сохранении напряженности на Ближнем Востоке и возможных новых перебоях поставок, цены на нефть способны вернуться к росту, но в краткосрочной перспективе коррекция выглядит оправданной.Отдельное давление испытывает золото. ФРС США повысила ключевую ставку на 25 б.п., до 3,75–4% годовых, впервые с июля 2023 года. Это сделало американские гособлигации более привлекательными относительно актива без процентного дохода. В результате котировки золота закрепились ниже 4350 долларов и вплотную приблизились к уровню 4300 долларов за унцию. Мы полагаем, что до стабилизации ожиданий по ставке драгоценный металл останется под давлением.Главной корпоративной историей четверга стали сообщения о возможной передаче "Сбербанку" в управление части бизнеса девелоперской группы "Самолет". Банк является крупнейшим займодателем компании, вероятно, речь идет о проектах, которые он финансирует. Фундаментальные проблемы "Самолета" никуда не делись: долговая нагрузка высокая, менеджмент уже обращался за помощью к государству, а продажи остаются ниже ожиданий. На акции "Самолета" мы свой взгляд не меняем, он остается негативным. Инвесторам компанию лучше обходить стороной.Мы ожидаем, что в пятницу, 18 сентября, индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200–2300 п. Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, тогда как усиление санкционной риторики способно увести его к 2200 п. Нейтральный сценарий предполагает консолидацию вблизи 2250 п.Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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Дмитрий Вишневский
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дмитрий Вишневский
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рынок, торги, сша, саудовская аравия, ближний восток, дональд трамп, мосбиржа, банк россии, ртс, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, Торги, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Мосбиржа, Банк России, РТС, Мнения аналитиков