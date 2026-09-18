https://1prime.ru/20260918/vk-873417576.html

VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран

VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран - 18.09.2026, ПРАЙМ

VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран

VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран: путешественникам доступны более 500 туров по разным российским городам, а также в Узбекистан,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:23+0300

2026-09-18T11:23+0300

2026-09-18T11:23+0300

бизнес

туризм

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узбекистан

белоруссия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран: путешественникам доступны более 500 туров по разным российским городам, а также в Узбекистан, Белоруссию, Армению, Турцию и Китай, сообщила компания. "VK Места" расширяет возможности для путешественников - на сайте стало доступно бронирование организованных поездок по России и в другие страны. Пользователям доступны более 500 туров по разным городам России, а также в Узбекистан, Беларусь, Армению, Турцию и Китай. Список стран и каталог туров будет пополняться", - говорится в сообщении. В VK можно забронировать экскурсионные и гастрономические туры, этнотуры, путешествия на природу и другие варианты поездок. Среди предложений уже есть многодневные путешествия по Костроме и Плесу, Мурманску и Териберке, Нижегородской области, Камчатке, а также зарубежным направлениям. Размещать туры на платформе VK могут туроператоры из России, которые прошли аттестацию в региональных туристических комитетах. Перед появлением в сервисе каждый тур проходит модерацию. Помимо туров в сервисе россиянам доступно более 2500 экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров - их можно забронировать на сайте или в мини-приложении.

узбекистан

белоруссия

армения

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, узбекистан, белоруссия, армения