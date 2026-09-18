https://1prime.ru/20260918/vk-873417576.html
VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран
VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран - 18.09.2026, ПРАЙМ
VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран
VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран: путешественникам доступны более 500 туров по разным российским городам, а также в Узбекистан,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:23+0300
2026-09-18T11:23+0300
2026-09-18T11:23+0300
бизнес
туризм
россия
узбекистан
белоруссия
армения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873417576.jpg?1789719781
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран: путешественникам доступны более 500 туров по разным российским городам, а также в Узбекистан, Белоруссию, Армению, Турцию и Китай, сообщила компания.
"VK Места" расширяет возможности для путешественников - на сайте стало доступно бронирование организованных поездок по России и в другие страны. Пользователям доступны более 500 туров по разным городам России, а также в Узбекистан, Беларусь, Армению, Турцию и Китай. Список стран и каталог туров будет пополняться", - говорится в сообщении.
В VK можно забронировать экскурсионные и гастрономические туры, этнотуры, путешествия на природу и другие варианты поездок. Среди предложений уже есть многодневные путешествия по Костроме и Плесу, Мурманску и Териберке, Нижегородской области, Камчатке, а также зарубежным направлениям.
Размещать туры на платформе VK могут туроператоры из России, которые прошли аттестацию в региональных туристических комитетах. Перед появлением в сервисе каждый тур проходит модерацию.
Помимо туров в сервисе россиянам доступно более 2500 экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров - их можно забронировать на сайте или в мини-приложении.
узбекистан
белоруссия
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, узбекистан, белоруссия, армения
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ
VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран
VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. VK запустила бронирование турпоездок по России и ряду стран: путешественникам доступны более 500 туров по разным российским городам, а также в Узбекистан, Белоруссию, Армению, Турцию и Китай, сообщила компания.
"VK Места" расширяет возможности для путешественников - на сайте стало доступно бронирование организованных поездок по России и в другие страны. Пользователям доступны более 500 туров по разным городам России, а также в Узбекистан, Беларусь, Армению, Турцию и Китай. Список стран и каталог туров будет пополняться", - говорится в сообщении.
В VK можно забронировать экскурсионные и гастрономические туры, этнотуры, путешествия на природу и другие варианты поездок. Среди предложений уже есть многодневные путешествия по Костроме и Плесу, Мурманску и Териберке, Нижегородской области, Камчатке, а также зарубежным направлениям.
Размещать туры на платформе VK могут туроператоры из России, которые прошли аттестацию в региональных туристических комитетах. Перед появлением в сервисе каждый тур проходит модерацию.
Помимо туров в сервисе россиянам доступно более 2500 экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров - их можно забронировать на сайте или в мини-приложении.