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Власти Турции поручили ликвидировать 131 инвестфонд

Власти Турции поручили ликвидировать 131 инвестфонд - 18.09.2026, ПРАЙМ

Власти Турции поручили ликвидировать 131 инвестфонд

Власти Турции поручили двум крупнейшим банкам страны - İş Bankası и государственному Ziraat Bankası - провести ликвидацию 131 инвестиционного фонда на фоне... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:46+0300

2026-09-18T09:46+0300

2026-09-18T09:46+0300

финансы

банки

турция

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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. Власти Турции поручили двум крупнейшим банкам страны - İş Bankası и государственному Ziraat Bankası - провести ликвидацию 131 инвестиционного фонда на фоне потрясений в секторе управления активами, передает агентство Блумберг. Решение последовало после того, как фонды Tera и Pusula столкнулись с невозможностью выполнить часть заявок инвесторов на выкуп паев. Проблемы в секторе обострились в августе после ужесточения регуляторами правил для фондов, инвестирующих в акции компаний с ограниченной ликвидностью. Новые требования вынудили ряд управляющих компаний закрывать позиции. Затем напряженность распространилась на более широкий фондовый рынок, вызвав трехдневную распродажу и обвал котировок турецких акций в среду и значительное снижение стоимости бумаг ряда небольших компаний. "Двум крупнейшим банкам - İş Bankası и государственному Ziraat Bankası - провести ликвидацию 131 инвестиционного фонда на фоне потрясений в секторе управления активами", - пишет Блумберг. Фонды, подлежащие ликвидации, располагают инвестициями на сумму более 18 миллиардов долларов и объединяют около 350 тысяч инвесторов. "İş Bankası будет заниматься фондами, созданными Tera Portföy Yönetimi, а Ziraat Bankası - фондами, управляемыми шестью другими компаниями, включая Pusula Portföy Yönetimi", - говорится в сообщении. По данным агентства, банки будут поэтапно продавать активы фондов, после чего распределять полученные средства между инвесторами пропорционально их долям. Власти Турции ранее задержали нескольких руководителей финансовых компаний, ввели ограничения на выезд из страны и начали уголовные расследования в связи с предполагаемыми манипуляциями ценами на акции.

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финансы, банки, турция