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Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей в США
Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей в США - 18.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей в США
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group отзывает в США более 250 тысяч машин из-за различных неисправностей, которые могут привести к потере контроля и... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:13+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group отзывает в США более 250 тысяч машин из-за различных неисправностей, которые могут привести к потере контроля и управления транспортным средством, следует из двух документов Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Согласно одному из сообщений, отзыву подлежат 208 724 автомобиля моделей Tiguan 2018 года выпуска, Atlas 2018-2019 годов и Audi Q3 2019-2021 годов - из-за риска поломки корпуса рулевой рейки, который может привести к потере контроля над управлением, что повысит вероятность возникновения аварии. Кроме того, Volkswagen отзывает еще 49 958 автомобилей модели Tiguan 2025 года выпуска из-за ошибки в программном обеспечении, которая может привести к перезагрузке модуля управления, вследствие чего может произойти остановка двигателя автомобиля или потеря нескольких элементов управления. Суммарно из содержания двух документов следует, что отзыву подлежат 258 682 автомобилей. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.
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бизнес, сша, южная америка, азия, volkswagen
Бизнес, США, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, Volkswagen
Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей в США
Volkswagen отзывает в США более 250 тысяч машин из-за неисправностей
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group отзывает в США более 250 тысяч машин из-за различных неисправностей, которые могут привести к потере контроля и управления транспортным средством, следует из двух документов Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Согласно одному из сообщений, отзыву подлежат 208 724 автомобиля моделей Tiguan 2018 года выпуска, Atlas 2018-2019 годов и Audi Q3 2019-2021 годов - из-за риска поломки корпуса рулевой рейки, который может привести к потере контроля над управлением, что повысит вероятность возникновения аварии.
Кроме того, Volkswagen отзывает еще 49 958 автомобилей модели Tiguan 2025 года выпуска из-за ошибки в программном обеспечении, которая может привести к перезагрузке модуля управления, вследствие чего может произойти остановка двигателя автомобиля или потеря нескольких элементов управления.
Суммарно из содержания двух документов следует, что отзыву подлежат 258 682 автомобилей.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.