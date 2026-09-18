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IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков - 18.09.2026, ПРАЙМ
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IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков
IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков - 18.09.2026, ПРАЙМ
IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков
Пауэрбанки могут испортить аккумулятор телефона, если они дешевые и используют некачественную плату управления, предупредил IT-эксперт Владимир Зыков. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:04+0300
2026-09-18T11:07+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пауэрбанки могут испортить аккумулятор телефона, если они дешевые и используют некачественную плату управления, предупредил IT-эксперт Владимир Зыков. "Повредить батарею при использовании портативной зарядки можно только при использовании дешевых неизвестных устройств. Как правило, это ультрабюджетные модели пауэрбанков, которые часто экономят на платах управления. Они могут выдавать нестабильное напряжение или не отключаться при скачках напряжения, а это изнашивает контроллер телефона", - сказал Зыков в беседе с NEWS.ru. По его словам, главный враг литий-ионных батарей - высокая температура. Если заряжать телефон от пауэрбанка и одновременно активно им пользоваться, например играть, снимать видео или использовать навигатор на панели авто под солнцем, избыточное тепло сильно ускоряет деградацию аккумулятора, отметил Зыков. При этом современные телефоны и качественные внешние аккумуляторы оснащены умными контроллерами питания: смартфон сам запрашивает нужный ток и напряжение, а пауэрбанк выдает ровно столько, сколько безопасно принять, подчеркнул эксперт.
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технологии, финансы, банки
Технологии, Финансы, Банки
11:04 18.09.2026 (обновлено: 11:07 18.09.2026)
 
IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков

IT-эксперт Зыков: дешевые пауэрбанки могут испортить аккумулятор телефона

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пауэрбанки могут испортить аккумулятор телефона, если они дешевые и используют некачественную плату управления, предупредил IT-эксперт Владимир Зыков.
"Повредить батарею при использовании портативной зарядки можно только при использовании дешевых неизвестных устройств. Как правило, это ультрабюджетные модели пауэрбанков, которые часто экономят на платах управления. Они могут выдавать нестабильное напряжение или не отключаться при скачках напряжения, а это изнашивает контроллер телефона", - сказал Зыков в беседе с NEWS.ru.
По его словам, главный враг литий-ионных батарей - высокая температура. Если заряжать телефон от пауэрбанка и одновременно активно им пользоваться, например играть, снимать видео или использовать навигатор на панели авто под солнцем, избыточное тепло сильно ускоряет деградацию аккумулятора, отметил Зыков.
При этом современные телефоны и качественные внешние аккумуляторы оснащены умными контроллерами питания: смартфон сам запрашивает нужный ток и напряжение, а пауэрбанк выдает ровно столько, сколько безопасно принять, подчеркнул эксперт.
 
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