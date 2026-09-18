https://1prime.ru/20260918/vred-873417071.html

IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков

IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков - 18.09.2026, ПРАЙМ

IT-эксперт предупредил о вреде дешевых пауэрбанков

Пауэрбанки могут испортить аккумулятор телефона, если они дешевые и используют некачественную плату управления, предупредил IT-эксперт Владимир Зыков. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:04+0300

2026-09-18T11:04+0300

2026-09-18T11:07+0300

технологии

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/83834/74/838347436_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_ec1dc4badf208592713ba5e6b710dd36.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пауэрбанки могут испортить аккумулятор телефона, если они дешевые и используют некачественную плату управления, предупредил IT-эксперт Владимир Зыков. "Повредить батарею при использовании портативной зарядки можно только при использовании дешевых неизвестных устройств. Как правило, это ультрабюджетные модели пауэрбанков, которые часто экономят на платах управления. Они могут выдавать нестабильное напряжение или не отключаться при скачках напряжения, а это изнашивает контроллер телефона", - сказал Зыков в беседе с NEWS.ru. По его словам, главный враг литий-ионных батарей - высокая температура. Если заряжать телефон от пауэрбанка и одновременно активно им пользоваться, например играть, снимать видео или использовать навигатор на панели авто под солнцем, избыточное тепло сильно ускоряет деградацию аккумулятора, отметил Зыков. При этом современные телефоны и качественные внешние аккумуляторы оснащены умными контроллерами питания: смартфон сам запрашивает нужный ток и напряжение, а пауэрбанк выдает ровно столько, сколько безопасно принять, подчеркнул эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки