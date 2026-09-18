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Ввод четвертой ВПП повысит стандарты обслуживания аэропорта Стамбула

Ввод четвертой ВПП повысит стандарты обслуживания аэропорта Стамбула - 18.09.2026, ПРАЙМ

Ввод четвертой ВПП повысит стандарты обслуживания аэропорта Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию четвертой взлетно-посадочной полосы и дополнительные инвестиции повысят стандарты... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:43+0300

2026-09-18T15:43+0300

2026-09-18T15:43+0300

бизнес

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию четвертой взлетно-посадочной полосы и дополнительные инвестиции повысят стандарты обслуживания аэропорта Стамбула. Новая полоса длиной в 2,8 километра и шириной в 45 метров позволит улучшить гибкость операций в аэропорту и снизить время, необходимое для рулежки самолетов. Благодаря новой полосе самолеты смогут впервые взлетать по направлению на восток, а в будущем будут запущены параллельные взлеты и посадки с 4 полос одновременно. "Сегодня вводимая в эксплуатацию четвертая основная взлетно-посадочная полоса и дополнительные инвестиции внесут очень важный вклад в аэропорт Стамбула, который является мировым лидером по глобальной связанности", - сказал Эрдоган на церемонии открытия ВПП. По его словам, новые инвестиции позволят улучшить обслуживание аэропорта в сфере авиации общего назначения, сократить время руления и ожидания воздушных судов, а также повысить безопасность взлетов и посадок. Эрдоган также заявил, что географическое положение Турции создает стране значительные возможности для развития транспортной связанности, отметив, что 1,5 миллиарда человек из 67 стран могут добраться до Турции всего за четыре часа полета. Президент добавил, что с учетом автомобильных, морских и железнодорожных путей транспортная инфраструктура страны демонстрирует еще более высокий потенциал. Он подчеркнул, что власти стремятся максимально использовать географические преимущества Турции, чтобы обеспечить более комфортные условия жизни для 86 миллионов жителей страны. "За первые восемь месяцев 2026 года число пассажиров, путешествовавших воздушным транспортом по всей нашей стране, превысило 167,5 миллиона, почти достигнув двукратной численности нашего населения", — добавил Эрдоган.

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бизнес, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган