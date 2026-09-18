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В Москве почти 750 тысяч избирателей проголосовали в ДЭГ за два часа

В Москве почти 750 тысяч избирателей проголосовали в ДЭГ за два часа - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Москве почти 750 тысяч избирателей проголосовали в ДЭГ за два часа

За первые два часа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Москве свои голоса отдали порядка 750 тысяч избирателей. Такие данные... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:59+0300

2026-09-18T09:59+0300

2026-09-18T09:59+0300

общество

россия

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выборы

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За первые два часа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Москве свои голоса отдали порядка 750 тысяч избирателей. Такие данные приводит сервис по наблюдению за голосованием. Согласно его информации, по федеральному избирательному округу было выдано чуть более 764 тысяч бюллетеней, а получено около 750 тысяч.Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября 2026 года. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане, постоянно зарегистрированные в Москве.Электронное голосование доступно на портале elec.mos.ru с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Проголосовать онлайн можно также через терминалы, установленные на любом избирательном участке города. Участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.

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общество , россия, москва, госдума, выборы